Ndërron jetë aktori i ‘Grey’s Anatomy’

SHBA – Aktori Eric Dane, i njohur më së miri për rolin e tij në serialin “Grey’s Anatomy”, ka ndërruar jetë në moshën 53-vjeçare, 10 muaj pasi njoftoi se ishte diagnostikuar me sklerozë laterale amiotrofike (ALS).
Mediat e huaja shkruajnë se lajmi për vdekjen e tij u konfirmua nga familja në një deklaratë për revistën People. “Me zemër të thyer njoftojmë se Eric Dane ndërroi jetë të enjten pasdite pas një beteje të guximshme me ALS-në. Ai i kaloi ditët e tij të fundit i rrethuar nga miq të dashur, gruaja e tij e përkushtuar dhe dy vajzat e tij të bukura, Billie dhe Georgia, të cilat ishin qendra e botës së tij. Eric i adhuronte fansat e tij dhe është përjetësisht mirënjohës për dashurinë dhe mbështetjen që mori”, thuhet në deklaratën e familjes.
Diagnoza dhe simptomat e para
Aktori bëri publike në prill të vitit 2025 diagnozën me ALS, një sëmundje neurodegjenerative që prek qelizat nervore në tru dhe në palcën kurrizore, duke çuar në humbje graduale të kontrollit të muskujve. Sipas Klinikës Mayo, për këtë sëmundje nuk ka kurë.
Në një intervistë në qershor 2025 për emisionin “Good Morning America”, ai foli hapur për shenjat e para. “Fillova të ndieja dobësi në dorën time të djathtë dhe në atë kohë nuk i kushtova shumë rëndësi”, i tha ai Diane Sawyer. “Mendova se ndoshta po shkruaja shumë mesazhe ose se dora ishte e lodhur. Por disa javë më vonë vura re se situata ishte përkeqësuar.”
Shfaqjet publike dhe përkeqësimi
Në shtator 2025, ai u pa në një aeroport në Uashington i ulur në një karrige me rrota, duke u përpjekur të fliste me një fotograf. Kur u pyet se çfarë mesazhi kishte për fansat e shqetësuar, ai u përgjigj me zë të thyer: “Mbani besimin”.
Në fund të muajit të kaluar, ai anuloi papritur pjesëmarrjen në një aktivitet sensibilizues për ALS-në, duke përmendur probleme shëndetësore. U njoftua se “nuk ishte mjaftueshëm mirë për të marrë pjesë” për shkak të “efekteve fizike të ALS-së”.
Kush ishte Eric Dane?
Eric Dane lindi më 9 nëntor 1972 në San Francisko, Kaliforni. Karrierën e nisi në vitet 1990 me role episodike në seriale televizive, por fama e madhe erdhi në vitin 2006, kur iu bashkua kastit të serialit mjekësor “Grey’s Anatomy”, duke interpretuar kirurgun plastik Mark Sloan, i njohur si “McSteamy”.
Gjatë kësaj periudhe ai u shfaq edhe në filma si “X-Men: The Last Stand”, “Marley & Me” dhe “Burlesque”.
Pas largimit nga “Grey’s Anatomy”, ai vazhdoi me role kryesore, përfshirë serialin dramatik “The Last Ship”. Në vitin 2019 mori rolin e Cal Jacobs, babait të personazhit Nate, në serialin “Euphoria”, rol të cilin e ripërsëriti në sezonin e dytë dhe ishte planifikuar të shfaqej edhe në sezonin e tretë dhe të fundit.
Ai mbeti aktiv deri në fund, duke u shfaqur për herë të fundit në një episod të “Brilliant Minds” vjeshtën e kaluar, ku interpretoi një zjarrfikës që vuante nga ALS. Krijuesi i serialit, Michael Grassi, kishte deklaruar se Dane mezi priste t’i bashkohej projektit, pasi ishte një fans i madh i tij.
