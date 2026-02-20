Horoskopi i Paolo Fox për sot, e premte 20 Shkurt 2026: të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë ju rezervojnë yjet për këtë të premte, 20 shkurt 2026. Ndikimet për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin për çdo shenjë.
Dashi
Ka shumë gjëra për të menduar dhe ndoshta disa shqetësime në këtë periudhë, por muaji mars do të jetë një pikë kthese për ju. Disa planetë do të kalojnë në shenjën tuaj, duke ju dhënë më shumë energji dhe vendosmëri. Venusi do të rikthejë një ndjenjë deri në mes të marsit dhe do të ndiheni më të gatshëm për veprim. Fundjava nis me shenja të mira për dashurinë, por në punë mbeten disa çështje të hapura: projekte të ndërprera dhe diskutime që duhen zgjidhur.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po hyni në një fazë rifillimi. Marsi sjell energji të re dhe më shumë siguri në veprime. Në dashuri mund të rikthehet një ndjenjë ose të qartësohet një situatë e lënë pezull. Në punë duhen zgjidhur disa nyje, por forca po rritet çdo ditë.
Demi
Fundjava është në favorin tuaj, sidomos me Hënën që do të kalojë shumë shpejt në shenjën tuaj. Është periudhë rikuperimi dhe ringritjeje, veçanërisht për ata që kanë përjetuar vështirësi apo ndalesa. Tani mund të rifilloni me më shumë besim. Edhe në dashuri pritet më shumë intensitet dhe interes.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po jetoni një moment rilindjeje. Pas një faze të vështirë, ndjeni stabilitet dhe qartësi. Është koha të aktivizoni projekte të mbetura pezull. Në dashuri rikthehet dëshira për t’u përfshirë emocionalisht.
Binjakët
Periudha e fundit ka qenë e mbushur me konfuzion dhe prova. Mos besoni verbërisht, por verifikoni çdo gjë. Situata astrologjike po përmirësohet dhe do të sjellë lajme pozitive. Hëna do të jetë në shenjën tuaj rreth datave 24–25 shkurt, duke hapur perspektiva më të mira. Në dashuri, megjithatë, kohët e fundit ka pasur mungesë komunikimi që duhet rikuperuar.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po del nga një fazë e paqartë. Ditët në vijim sjellin qartësi mendore dhe mundësi të reja. Në marrëdhënie duhet rikthyer dialogu për të shmangur keqkuptime.
Gaforrja
Nuk është momenti për të qëndruar pasiv, sepse mundësitë janë të shumta. Edhe pse Hëna sot mund të sjellë pak nervozizëm, dita e nesërme do të jetë më e mirë. Për ju, që jeni shumë të ndjeshëm ndaj lëvizjeve të Hënës, luhatjet emocionale janë normale. Mund të keni pasur edhe konflikte ditët e fundit, por gjithashtu mund të kenë ardhur edhe lajme të mira.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Ndjeshmëria ju bën të përjetoni gjithçka me intensitet. Ka tension, por edhe mundësi. Mos e lini një moment nervozizmi t’ju pengojë, sepse situata përmirësohet shpejt.
Luani
Kjo është një periudhë rikuperimi. Gjysma e dytë e shkurtit sjell përmirësim dhe marsi do të jetë më i favorshëm për dashurinë. Hëna e sotme është në favorin tuaj dhe mund të japë sinjale të qarta për risitë e ardhshme. Vendosni prioritetet dhe rikthehuni në lojë. Vetëm një rënie e lehtë energjie mund të ndihet mes sotit dhe nesër.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po rikuperoni terren, veçanërisht në planin emocional. Sqaroni çfarë është me të vërtetë e rëndësishme për ju dhe fokusohuni aty. Energjia është në rritje.
Virgjëresha
Qielli është në rikuperim të ngadaltë. Saturni nuk është më në opozitë, por tani duhet të kuptoni nga ku të rifilloni. Në punë situata nuk është ende plotësisht e qartë. Ata që drejtojnë një aktivitet mund të mendojnë për ndryshime brenda pak muajsh. Në dashuri, Venusi në opozitë mund të krijojë disa vështirësi në komunikim ose ndjenja që nuk shprehen lirshëm.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po dilni nga një periudhë e rëndë, por duhet strategji e qartë. Në punë kërkohet reflektim serioz. Në dashuri duhen sqarime të qeta për të shmangur tensione të panevojshme.
Peshorja
Përgatituni për një projekt mes fundit të muajit dhe fillimit të marsit: ka diçka pozitive në horizont, veçanërisht për ata që punojnë në fusha krijuese ose duan të bien në sy. Me këtë qiell nuk arrihet larg duke qëndruar në vend; duhet lëvizje dhe iniciativë. Yjet favorizojnë punën dhe mundësitë profesionale, ndërsa në dashuri ndikimi i Venusit është më neutral. Kjo nuk do të thotë që marrëdhëniet janë të bllokuara, por në lidhjet e vjetra po ndodhin transformime që kërkojnë durim.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Po hyni në një fazë planifikimi. Idetë mund të marrin formë konkrete, sidomos nëse kërkoni më shumë dukshmëri. Në punë periudha favorizon kontakte dhe zhvillime të reja. Në dashuri klima është më e qëndrueshme sesa pasionante; ndryshimet kërkojnë maturi dhe dialog.
Akrepi
Shfrytëzoni ditën e sotme, sepse nesër Hëna do të kalojë në opozitë dhe mund të ndiheni më pak energjikë. Është e rëndësishme të ruani pozitivitetin. Me Jupiterin, Venusin dhe Mërkurin në aspekt të mirë mund të arrihen rezultate të rëndësishme. Ata që kanë punuar për një projekt javët e fundit mund të marrin konfirmime. Përveç një rënieje të lehtë fizike në mbrëmje, kjo është një periudhë e fortë për punën dhe dashurinë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Momenti është konkret dhe i favorshëm. Energjia mbështet iniciativat dhe zhvillimet profesionale. Është thelbësore të ruani besimin dhe të mos ndikoheni nga lodhja e përkohshme. Në dashuri rritet intensiteti, ndërsa vetëbesimi është çelësi i suksesit.
Shigjetari
Siguria e tepruar ndonjëherë krijon probleme. Kohët e fundit mund të ketë pasur tensione ose dyshime për shkak të disa kundërshtive planetare. Gjithsesi, çdo situatë mund të zgjidhet me qetësi. Kujdes që dëshira për pavarësi të mos krijojë zhgënjim tek të tjerët. Liria është e rëndësishme, por duhet menaxhuar me ekuilibër.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Nevoja për autonomi është e fortë, por kërkon përgjegjësi. Tensionet lindin nga përplasja mes pritshmërive të të tjerëve dhe dëshirave tuaja. Me komunikim të qartë mund të rikthehet harmonia. Vetëbesimi është forcë, për sa kohë nuk kthehet në ngurtësi.
Bricjapi
Dita është e ngarkuar me shumë angazhime dhe ju merrni mbi vete më shumë përgjegjësi sesa duhet. Mos nxitoni dhe planifikoni një fundjavë më të qetë. Deri të dielën do të ketë mundësi për rikuperim emocional. Fundjava është intensive për dashurinë, sidomos për ata që duan thellësi në ndjenja. Ka sfida dhe kundërshtarë të rinj, por në fund do të dilni fitues, edhe pse rezultatet vijnë ngadalë.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Periudhë e lodhshme, ku ndjenja e detyrës dominon. Duhet të ndani më mirë përgjegjësitë dhe të gjeni kohë për veten. Fundjava sjell më shumë ekuilibër emocional. Suksesi arrihet me durim dhe këmbëngulje.
Ujori
Dita e sotme është në favorin tuaj, por fundjava kërkon kujdes. Shmangni konfliktet dhe polemikat, sidomos nëse ka pasur zhgënjime kohët e fundit. Në dashuri mund të ketë mungesë intensiteti. Kur monotonia hyn në një marrëdhënie, ju prireni të largoheni.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Natyra juaj dinamike nuk i duron kufizimet, por tani është më mirë të shmangni përplasjet. Disa zhgënjime të fundit kërkojnë reflektim. Mos reagoni me impuls; një pauzë ndihmon për të parë më qartë situatat.
Peshqit
Ndiqni valën që ju çon përpara. Ka ditë kur jeni shumë aktivë dhe të tjera kur kërkoni izolim. Gjeni një ekuilibër, sepse kjo është një periudhë me potencial të madh. Me Jupiterin, Mërkurin dhe Venusin në aspekt të mirë, mundësitë janë reale. Fundjava sjell edhe Hënën në favor. Në dashuri, ata që nuk e kanë zyrtarizuar një lidhje po mendojnë seriozisht për hapa të rëndësishëm brenda verës.
Reflektim mbi qiellin e sotëm:
Alternimi mes energjisë dhe nevojës për qetësi duhet menaxhuar me maturi. Yjet mbështesin projekte dhe marrëdhënie. Në dashuri rritet dëshira për stabilitet dhe vendime të rëndësishme. Mos shtyni vendime që mund t’ju sjellin përfitim.
