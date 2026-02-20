Seanca maratonë në Kuvend, zgjidhen 4 anëtarët e rinj të Këshillit Mbikëqyrës të BSH. Rrëzohen 6 propozime të opozitës

Kuvendi ka miratuar në një seancë maratonë që zgjati plot 18 orë disa projektvendime për plotësimin e vendeve vakante në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, duke zgjedhur katër anëtarë të rinj, ndërsa një kandidaturë u shty për votim në një seancë të ardhshme.
Me 74 vota pro, 16 kundër dhe asnjë abstenim, deputetët miratuan projektvendimin për zgjedhjen e Selami Xhepës si anëtar i Këshillit Mbikëqyrës.
Në një tjetër votim, me 72 vota pro, 19 kundër dhe 1 abstenim, u miratua kandidatura e Holta Zaçajt, e cila do të bëhet pjesë e organit më të lartë vendimmarrës të bankës qendrore.
Ndërkohë, projektvendimi për zgjedhjen e Matilda Shehut u shty për votim në një seancë tjetër plenare, me kërkesë të Kryetarit të Grupit Parlamentar të Partisë Socialiste.
Kuvendi miratoi gjithashtu me 74 vota pro, 17 kundër dhe asnjë abstenim emërimin e Ervin Metes si anëtar të Këshillit Mbikëqyrës.
Po ashtu, me 73 vota pro, 18 kundër dhe asnjë abstenim, u miratua zgjedhja e Jonida Priftit si anëtare e këtij institucioni.
Ndërkohë Kuvendi ka votuar me 75 vota pro të maxhorancës ligjin e ri për shërbimin e Jashtëm në Republikën e Shqipërisë. Gjithashtu deputetët e majtë mbështetën draftin e ardhur nga Ministria e Jashtme dhe që ndër të tjera parashikon edhe testimin e diplomatëve brenda 12 muajve të hyrjes së tij në fuqi.
“Brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, të gjithë diplomatët në shërbim duhet t’i nënshtrohen një testimi të detyrueshëm për të verifikuar aftësitë e tyre. Procedurat dhe kriteret e testimit do të përcaktohen me akt nënligjor. Dispozitat e kësaj pike do të zbatohen brenda 12 muajve nga hyrja në fuqi e ligjit”, thuhet në pikën 3 të nenit 68.
Opozita e votoi kundër projektligjin, ndërsa deputeti Redi Muçi i Lëvizjes Bashkë abstenoi.
Shumica nga ana e saj rrëzoi në bllok gjashtë projektligje të opozitës, ku dy ishin propozuar nga Ina Zhupa (për trashëgiminë kulturore dhe një ndryshim në ligjin e arsimit të lartë), dy nga Jorida Tabaku (për statusin e minatorit dhe akcizat) dhe një nga grupi parlamentar i PL-së (për tatimin mbi vlerën e shtuar dhe analizat laboratorike të ndotësve në ushqim).
Projektligjet morën vetëm 17 vota pro të opozitës në votimin në parim, pa mundur të kalonin në votimin nen për nen.
Nga ana e maxhorancës, deputeti Erjon Braçe abstenoi në tre propozime të opozitës, ndryshe nga grupi i tij që votoi kundër.
Votimet në Kuvend
Projektligji “Për shërbimin e jashtëm në Republikën e Shqipërisë”.
Votimi: 75 pro, 1 abstenim (Redi Muçi), 15 kundër
Projektligji “Për disa ndryshime në ligjin nr. 27/2018 “Për Trashëgiminë Kulturore dhe Muzetë””.
Votimi: 17 pro, 0 abstenim, 74 kundër
Projektligji “Për një ndryshim në ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Votimi: 17 pro, 1 abstenim (Braçe), 73 kundër
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë””.
Votimi: 17 pro, 0 abstenim, 75 kundër
Projektligji “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin e vlerës së shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.
Votimi: 17 pro, 1 abstenim (Braçe), 73 kundër
Projektligji “Për statusin e minatorit”.
Votimi: 17 pro, 1 abstenim (Braçe), 74 kundër
Projektligji “Për domosdoshmërinë e kryerjes së analizave laboratike për ndotësit ushqimorë”.
Votimi: 17 pro, 0 abstenim, 75 kundër
Projektligji “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 43/2023 “Për qeverisjen elektronike””.
Votimi: 74 pro, 0 abstenim, 16 kundër
Projektvendimi “Për miratimin e planit vjetor 2026, “Për zbatimin e programit të statistikave zyrtare 2022 – 2026””.
Votimi: 74 pro, 0 abstenim, 15 kundër
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd