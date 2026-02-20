Përmbytjet përfshijnë Francën

Përmbytjet përfshinë Francën të enjten, duke thyer rekordin 66-vjeçar për periudhën më të gjatë të reshjeve, me katër departamente perëndimore ende në alarm të kuq, ndërsa kryeministri Sebastien Lecornu bëri thirrje për “mobilizim total”.
“Përmbytjet në Francën perëndimore kërkojnë mobilizim të plotë. Shteti është angazhuar menjëherë, pa vonesë dhe pa ndërprerje, së bashku me banorët e prekur dhe komunat e prekura. Procedurat për të njohur një gjendje fatkeqësie natyrore janë nisur”, shkroi Lecornu në kompaninë amerikane të mediave sociale X.
Katër departamente, duke përfshirë Maine-et-Loire, Charente-Maritime, Gironde dhe Lot-et-Garonne, janë në alarm të kuq për rrezikun e përmbytjeve, sipas Meteo-France.
Rajoni i Angers në Maine-et-Loire është goditur veçanërisht rëndë nga përmbytjet, me lumenj që kanë dalë nga shtrati dhe kanë derdhur ujërat në rrugë dhe shtëpi në të gjithë qytetin, sipas transmetuesit BFMTV.
Lumi Sena po përmbytet gjithashtu në Paris, megjithëse situata është më pak e vështirë sesa në Francën perëndimore. Megjithatë, disa rrugë strategjike në kryeqytet janë mbyllur si masë paraprake.
Ndërsa vendi përgatitet për kalimin e stuhisë Pedro, përmbytjet e vazhdueshme kanë ndërprerë trafikun hekurudhor në të gjithë Francën perëndimore.
Franca thuhet se ka përjetuar 35 ditë radhazi me shi, duke shënuar periudhën më të gjatë të vazhdueshme të reshjeve që nga fillimi i mbajtjes së të dhënave në vitin 1959.
Meteo-France ka paralajmëruar gjithashtu për një rrezik të lartë orteqesh në Alpe, me situatën që mund të bëhet “kritike”.
