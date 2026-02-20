Gruaja nga Shqipëria shpallet fajtore dhe dënohet për braktisjen e qenit

Një grua nga Shqipëria shpallet fajtore dhe ndiqet nga drejtësia italiane. për braktisjen e qenit. Gruaja u dënua për keqtrajtim të kafshës. Pasi ia kishte dhënë dikujt tjetër qenin, ajo ishte larguar nga Italia për një periudhë të gjatë.
Nuk mjaftoi për ish-pronaren të provonte se kishte qenë për një kohë të gjatë jashtë Italisë, pasi ia kishte dhënë qenin me një marrëveshje private me shkrim, për të shmangur dënimin për keqtrajtim të kafshës.
Gruaja, M.U., shtetase shqiptare me banim në Saluzzo, përfundoi në gjyq bashkë me bashkëkombësin të cilit ia kishte besuar qenin.
Denoncimi erdhi pasi te një apartament karabinierët dhe veterinerët e ASL-së gjetën kafshën në gjendje të rëndë vuajtjeje. “Ishte një qen i madh, i tipit molosoid, në një gjendje që në mjekësi quhet kahektike: një dobësim patologjik ekstrem”, shpjegon veterinerja e Qendrës Veterinare të Saluzzos, e cila e vizitoi në nëntor 2022.
Nga ekzaminimi mjekësor rezultoi se qeni kishte qenë në ato kushte prej muajsh, për shkak të humbjes së masës muskulore në këmbë. “Ishte shumë i ndotur dhe i plogësht, me infeksione në lëkurë. Nuk kishte ethe apo sëmundje infektive, ishte thjesht shumë i kequshqyer, me thonj shumë të gjatë dhe të infektuar.”
“Ishte pronarja e qenit dhe duhej të garantonte gjithsesi gjendjen e tij të plotë shëndetësore, duke u kujdesur ose për kalimin e pronësisë, ose për kafshën deri sa mbante përgjegjësi për të”, deklaroi prokurori Alessandro Bombardiere.
Megjithatë, rrethanat në të cilat u identifikua e pandehura bënë që Prokuroria të kërkonte pafajësi, për mungesë të elementit subjektiv. Ish-pronares i ishte njoftuar denoncimi në aeroportin e Malpensës, në kthim nga një qëndrim i gjatë jashtë vendit.
“Kafsha u gjet në shtëpinë e bashkë-të pandehurit dhe zonja ndodhej jashtë vendit, çka lë të kuptohet se kishte ndodhur një kalim i pronësisë së qenit”, tha avokati Alessandro Ferrero, duke përmendur ekzistencën e një marrëveshjeje private mes pronarëve të vjetër dhe të ri. Ky i fundit kishte pranuar një marrëveshje dënimi.
Megjithatë, edhe gruaja u sanksionua nga gjyqtarja Graziana Cota me një gjobë prej katër mijë eurosh.
