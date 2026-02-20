Një ngjarje e rëndë përfshin të riun shqiptar në Itali. Videomesazhi që i çoi vëllait është shokues

Tentativë për vrasje në Priaruggia, gjyqtarja për autorin: “Është treguar i pamëshirshëm, duhet të qëndrojë në burg”. Dhe mesazhi i Elton Voglit drejtuar vëllait (i cili çoi në arrestimin e tij): “E vrava, mos eja me policinë.”
Genova, Itali – Elton Vogli, 37-vjeçari shqiptar i arrestuar të dielën në mbrëmje nga karabinierët për plagosjen me thikë të një italiani 40-vjeçar në banesën e këtij të fundit, në via Stacchetti në zonën Priaruggia, në lindje të Genovës, mbetet në burg. Ai akuzohet për tentativë vrasjeje dhe grabitje në bashkëpunim me një 17-vjeçare me origjinë turke.
Gjatë marrjes në pyetje për vlefshmërinë e arrestit, 37-vjeçari nuk iu përgjigj pyetjeve të gjyqtares Martina Tosetti. Sipas saj, ekziston rreziku i arratisjes si dhe rreziku i përsëritjes së veprës penale. “Ka treguar se është i pamëshirshëm”, shkruan gjyqtarja në urdhrin e masës së sigurisë, duke theksuar se ai madje është “mburrur për atë që kishte bërë” në një video-mesazh dërguar vëllait të tij.
Ishte pikërisht vëllai i agresorit që ndihmoi karabinierët fillimisht për të shpëtuar 40-vjeçarin, i cili u gjet në gjendje të rëndë në banesë, dhe më pas për të lokalizuar çiftin. Menjëherë pas ngjarjes, Vogli i kishte dërguar mesazhe në WhatsApp vëllait: “E vrava, mos eja, jo polici”, duke i dërguar edhe një foto ku shihej një divan i mbuluar me gjak. Vëllai i paraqiti këto mesazhe te karabinierët e San Teodoro dhe u tregoi atyre orën dhe vendin ku kishte lënë takim me të, në një bar në zonën Lagaccio.
Këto elemente bënë të mundur ndalimin e menjëhershëm të tij. Një fqinjë e viktimës ka njohur gjithashtu çiftin që u largua nga pallati ku ndodhi sulmi dhe u ngjit në një makinë.
Motivi i ngjarjes ende nuk është i qartë. Sipas hetimeve paraprake, viktima kishte njohur 17-vjeçaren në një lokal në lagjen Di Negro. Ajo nuk kishte banesë dhe ai ishte ofruar ta strehojë për disa kohë. Më pas, vajza kishte kërkuar që të strehohej edhe miku i saj shqiptar. Të dielën në mbrëmje ndodhi sulmi, që dyshohet se mund të ketë ardhur si pasojë e përdorimit të crack-ut, i cili u gjet në sasi të madhe në banesë.
Për gjyqtaren nuk ka dyshime për akuzën e tentativës së vrasjes, duke pasur parasysh zonat jetike ku është goditur 40-vjeçari (kraharor dhe qafë, si dhe një plagë në kyçin e dorës, që dyshohet se është plagë mbrojtëse). Ai iu nënshtrua një ndërhyrjeje të ndërlikuar kirurgjikale dhe aktualisht nuk është në rrezik për jetën.
Kur u ndaluan në bar, të dy kishin me vete telefonin e 40-vjeçarit. Vajza është duke u ndjekur penalisht në gjendje të lirë. Dyshohet se ajo e ka goditur e para viktimën me një vazo, më pas 37-vjeçari e ka goditur me grushte dhe në fund ka nxjerrë thikën.
Në vitin 2024, Vogli ishte dënuar për përleshje dhe për mbajtje armësh dhe objektesh të rrezikshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd