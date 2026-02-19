Arrestimi i ish-Princit Andrew/ Trump reagon: Turp! E trishtueshme për familjen mbretërore

Presidenti Donald Trump shprehu keqardhje për arrestimin e Andrew Mountbatten-Windsor, duke e quajtur episodin një “turp” për familjen mbretërore të Britanisë.
I pyetur nëse arrestime të ngjashme do të ndodhnin përfundimisht në Shtetet e Bashkuara, Trump ngurroi dhe këmbënguli se ishte liruar nga çdo shkelje kur bëhet fjalë për Jeffrey Epstein.
“Në një farë mënyre, unë jam eksperti, sepse jam shfajësuar plotësisht”, tha Trump.
Duke iu referuar arrestimit të Andrew, Trump tha se është për të ardhur keq.
“Mendoj se është shumë e trishtueshme. Mendoj se është shumë keq për familjen mbretërore. Është shumë, shumë e trishtueshme për mua. Është shumë e trishtueshme kur e shoh këtë”, tha Trump.
Trump, i cili prej kohësh ka pasur një afinitet për familjen mbretërore të Britanisë, u ankua se si gjendja e vështirë e Andrew do të ndikonte tek vëllai i tij, Mbreti Charles III.
“Është shumë e trishtueshme ta shohësh këtë dhe të shohësh se çfarë po ndodh me vëllain e tij, i cili padyshim që do të vijë në vendin tonë shumë shpejt, dhe ai është një njeri fantastik, mbreti”, tha Trump. Thuhet se Charles po planifikon një vizitë shtetërore në SHBA, me shumë mundësi në prill.
Ish-princi i ka mohuar të gjitha akuzat kundër tij dhe ka këmbëngulur se nuk ka qenë kurrë dëshmitar ose i dyshuar për ndonjë nga sjelljet për të cilat akuzohet Epstein.
Trump, i cili prej kohësh ka mohuar çdo shkelje në lidhje me Epstein, është përpjekur ta minimizojë çështjen Epstein, duke thënë se është koha që amerikanët të ecin përpara.
Të enjten, ai sugjeroi se e gjithë çështja ishte sajuar për ta dëmtuar atë politikisht.
“Është vërtet interesante, sepse askush nuk fliste për Epstein kur ai ishte gjallë, por tani ata flasin, por unë jam ai që mund të flasë për këtë, sepse jam shfajësuar plotësisht”, tha ai. “Nuk bëra asgjë. Në fakt, e kundërta – ai ishte kundër meje, ai po më luftonte në zgjedhje, gjë që sapo e zbulova përmes 3 milion faqeve të fundit të dokumenteve.”
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd