Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Këshilltari i Presidentes së Kosovës: Ja çfarë u diskutua mes Trump, Ramës dhe Osmanit
Transmetuar më 19-02-2026, 22:56

Kreshnik Çollaku, këshilltari i Vjosa Osmani, shpjegoi për emisionin “Kjo Javë” se nuk pati një koordinim të fjalimeve mes kryeministrit të Edi Rama dhe presidentes Osmani për shkak të kufizimeve kohore gjatë vizitës së Donald Trump.

Sipas Çollakut, koha u shkurtua për shkak të agjendës së ngjeshur të presidentit amerikan dhe shumë folësve që ishin pjesë e listës së gjatë iu desh të prisnin radhën në një tjetër moment, përfshirë edhe disa pjesëmarrës nga Davos.

Çfarë u diskutua pas firmosjes së Bordit të Paqes

Çollaku tregoi gjithashtu për bisedën e supozuar mes Trump, Osmanit dhe Ramës pas ceremonisë së Bordit të Paqes. Kryeministri Rama ngriti shqetësimin për gjyqin e Hashim Thaçi në Hagë, duke theksuar rëndësinë e bashkëpunimit Shqipëri–Kosovë.

“Çështja e Hagës ka marrë vëmendje ndërkombëtare dhe nuk ka dallime mes shqiptarëve. Shpresojmë që drejtësia ta trajtojë në këtë mënyrë. Kjo ishte gjithashtu tema e bisedës mes Trump, Osmanit dhe Ramës”, tha Çollaku.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...