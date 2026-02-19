Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Gjendet i pajetë në banesë një 53-vjeçar shqiptar në Itali
Transmetuar më 19-02-2026, 22:29

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Itali, ku trupi i një 53-vjeçari shqiptar është gjetur i pajetë brenda një banese. Zbulimi u bë i mundur pasi banorët e zonës raportuan pranë policisë për një erë të keqe që vinte nga banesa.

Hetimet e para tregojnë se dyshohet për një vdekje nga shkaqe natyrale. Sipas mediave italiane, ngjarja kishte ndodhur së paku prej një jave pa që dikush ta kishte vënë re.

Trupi i viktimës është transferuar në morgun e Cuneo, dhe priten procedurat e mëtejshme hetimore, si dhe paraqitja e të afërmve pas identifikimit të tij.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...