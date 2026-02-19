Gjendet i pajetë në banesë një 53-vjeçar shqiptar në Itali

Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Itali, ku trupi i një 53-vjeçari shqiptar është gjetur i pajetë brenda një banese. Zbulimi u bë i mundur pasi banorët e zonës raportuan pranë policisë për një erë të keqe që vinte nga banesa.
Hetimet e para tregojnë se dyshohet për një vdekje nga shkaqe natyrale. Sipas mediave italiane, ngjarja kishte ndodhur së paku prej një jave pa që dikush ta kishte vënë re.
Trupi i viktimës është transferuar në morgun e Cuneo, dhe priten procedurat e mëtejshme hetimore, si dhe paraqitja e të afërmve pas identifikimit të tij.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd