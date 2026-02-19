I ‘ngrirë’ dhe i tronditur/ Pas 12 orësh paraburgim, lirohet Princi Andrew

Autoritetet britanike kanë liruar pas 12 orësh paraburgim Prince Andrew, i cili u ndalua në kuadër të një hetimi që lidhet me dosjen e Jeffrey Epstein.
Pamjet e publikuara nga Reuters tregojnë momentin kur Andrew del nga departamenti i policisë, i shoqëruar nga efektivë, ndërsa duket i tronditur dhe i përkulur në sediljen e makinës, në përpjekje për t’iu shmangur kamerave.
Hetimet në vijim
Sipas njoftimit të Thames Valley Police, një burrë rreth të gjashtëdhjetave nga Norfolk u arrestua nën dyshimin për shpërdorim detyre në zyrë, ndërsa u kryen kontrolle në disa adresa në Berkshire dhe Norfolk. Fillimisht, policia nuk bëri publik identitetin, por më pas mediat britanike raportuan se bëhej fjalë për Princin Andrew.
Policia theksoi se hetimi mbetet aktiv dhe se nuk do të jepen detaje të mëtejshme për momentin, duke kërkuar kujdes në publikime për të shmangur cenimin e procesit ligjor.
Ngjarja vjen pasi policia konfirmoi se po shqyrtonte një ankesë lidhur me pretendime për shpërndarje materialesh konfidenciale nga Andrew te Jeffrey Epstein, i dënuar më herët për krime seksuale.
Deri tani nuk ka informacion zyrtar mbi hapat e mëtejshëm ligjorë, ndërsa hetimet vijojnë.
