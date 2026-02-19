Shembet pjesërisht Ura e Gjinikasit në Moglicë, izolohen banorët e Oparit të Poshtëm

Ura e Gjinikasit është dëmtuar rëndë si pasojë e prurjeve të shumta të lumit Lumi Devoll dhe rrëshqitjeve të vazhdueshme të dherave nga shpati i malit.
Siç shihet edhe nga pamjet, një pjesë e konsiderueshme e urës është shembur, duke e bërë atë të pakalueshme dhe duke lënë të izoluar banorët e disa fshatrave në zonën e Oparit të Poshtëm, në njësinë administrative Moglicë, bashkia Maliq.
Burime për News24 bëjnë me dije se përgjegjëse për mirëmbajtjen e urës është kompania Devolli Hydropower, e cila ka ndërtuar edhe hidrocentralin mbi kaskadën e lumit Devoll.
Në mungesë të ndërhyrjeve të menjëhershme, banorët e zonës kanë vendosur një strukturë metalike provizore mbi pjesën e dëmtuar të urës, për të mundësuar kalimin e automjeteve. Megjithatë, kjo zgjidhje e përkohshme paraqet rrezik për sigurinë e tyre, ndërsa pritet një investim i qëndrueshëm për rikonstruksionin e plotë të urës.
