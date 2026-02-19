Kapet nëndetsja me 4 ton kokainë

Marina meksikane ka kapur një nëndetëse me rreth 4 ton kokainë në Oqeanin Paqësor pranë brigjeve perëndimore të vendit.
Lajmi u njoftua ministri i Sigurisë dhe mbrojtjes së qytetarëve, Omar Garcia Harfus.
Gjithashtu raportohet se nga ky operacion janë arrestuar edhe tre persona.
Javët e fundit operacionet detare kanë qenë intensive dhe kanë pasur qëllim goditjen e trafikut të drogës.
Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y… pic.twitter.com/SqFRAGZykD— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 19, 2026
