Kapet nëndetsja me 4 ton kokainë
Transmetuar më 19-02-2026, 21:02

Marina meksikane ka kapur një nëndetëse me rreth 4 ton kokainë në Oqeanin Paqësor pranë brigjeve perëndimore të vendit.

Lajmi u njoftua ministri i Sigurisë dhe mbrojtjes së qytetarëve, Omar Garcia Harfus.

Gjithashtu raportohet se nga ky operacion janë arrestuar edhe tre persona.

Javët e fundit operacionet detare kanë qenë intensive dhe kanë pasur qëllim goditjen e trafikut të drogës.

