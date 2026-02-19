Aksident i rëndë në Mitrovicë, 6 të lënduar – mes tyre një fëmijë në gjendje të rëndë

Një aksident i rëndë automobilistik është regjistruar pasditen e sotme në Mitrovicë, ku si pasojë kanë mbetur të lënduar gjashtë persona, mes tyre edhe një fëmijë 7-vjeçar.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:55. Sipas zëdhënësit të spitalit, Shpend Fazliu, pesë nga të lënduarit po marrin trajtim në Spitali i Përgjithshëm i Mitrovicës.
Ndërsa fëmija 7-vjeçar, për shkak të gjendjes së rënduar shëndetësore, është transferuar për trajtim më të specializuar në Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK).
Zëdhënësi i policisë për Mitrovicën e jugut, Avni Zahiti tha: “Rreth orës 16:30, në rrugën nacionale Mitrovicë–Prishtinë, në segmentin rrugor në fshatin Kçiq, ka ndodhur një aksident trafiku me lëndime.
Në aksident janë përfshirë dy vetura, ku si pasojë e aksidentit lëndime trupore kanë pësuar disa persona.
Të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor, ndërsa njësitet përkatëse policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe po hetojnë rrethanat e aksidentit.”, tha Zahiti.
Zëdhënësi i Spitalit të Përgjithshëm “Dr. Sami Haxhibeqiri” në Mitrovicë, Shpend Fazliu, ka thënë se një fëmijë i lindur në vitin 2019, është transferuar për trajtim në QKUK.
“Pesë persona po vazhdojnë trajtimin në spital, ndërsa një fëmijë i lindur në vitin 2019, në gjendje më të rënduar, është transferuar për trajtim të mëtejshëm në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Për pesë të tjerët po kryhen ekzaminimet diagnostike dhe trajtimet e nevojshme nga stafi i Emergjencës,” tha Fazliu.
Deri më tani nuk janë bërë të ditura shkaqet e aksidentit, ndërsa autoritetet pritet të japin detaje shtesë pas përfundimit të hetimeve.
