“Misioni paqeruajtës në Kosovë do të vijojë”, Pentagoni për REL: Nuk ka ndryshime në dislokimin e forcave

Një zyrtar i Departamenti i Mbrojtjes i Shteteve të Bashkuara i tha Radio Evropa e Lirë (REL) se aktualisht nuk ka asnjë ndryshim në dislokimin e forcave amerikane në kuadër të misioneve jashtë vendit, përfshirë Kosovën.
“Sot, nuk kemi për të njoftuar ndonjë ndryshim në dislokimin e forcave”, thuhet në përgjigjen me shkrim të zyrtarit amerikan.
Kërkesa për koment erdhi pas një raportimi të Politico, e cila – duke cituar katër diplomatë të NATO-s – shkroi se Shtetet e Bashkuara po kërkojnë nga aleanca reduktimin e aktiviteteve të saj të jashtme, përfshirë misionin paqeruajtës në Kosovë, KFOR.
Qëndrimi i NATO-s
Në komentet për REL-in, një zyrtar i NATO theksoi se SHBA-ja luan rol thelbësor në garantimin e sigurisë së qëndrueshme në Kosovë dhe në ruajtjen e stabilitetit rajonal. Megjithatë, ai sqaroi se për detaje shtesë duhet t’u drejtohen autoriteteve amerikane.
Sipas të dhënave aktuale, SHBA-ja ka rreth 600 trupa të angazhuara në kuadër të KFOR-it dhe mban drejtimin e Komandës Rajonale Lindje. Kjo komandë kontribuon në aktivitetet e përditshme të misionit përmes patrullimeve, ushtrimeve, angazhimeve me komunitetet lokale dhe mbështetjes së projekteve të rindërtimit dhe zhvillimit ekonomik.
Çfarë raportoi Politico?
Sipas artikullit të Politico-s, në muajt e fundit Uashingtoni ka lobuar për reduktimin e disa angazhimeve të NATO-s jashtë territorit të saj tradicional, përfshirë KFOR-in në Kosovë, përfundimin e misionit në Irak dhe kufizimin e pjesëmarrjes së aleatëve nga Indo-Paqësori në samitin vjetor të aleancës që pritet të mbahet në Ankara në korrik.
Raportimi vjen në një kohë kur, vitin e kaluar, në mesin e vendeve evropiane u ngritën shqetësime për një tërheqje të mundshme më të gjerë të trupave amerikane nga Evropa. Sekretari amerikan i Mbrojtjes, Pete Hegseth, kishte paralajmëruar për një rishikim të pranisë ushtarake amerikane, por një tërheqje e plotë nuk ndodhi.
Aktualisht, SHBA-ja ka rreth 590–600 trupa në Kosovë në kuadër të misionit të KFOR-it.
