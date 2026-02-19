Hajdut serial me krik: i akuzuar për 80 vjedhje, i riu shqiptar kthehet në Itali dhe arrestohet sapo del nga avioni

Policia e Shtetit arrestoi një shtetas shqiptar që besohet të jetë përgjegjës për vjedhje të shumta banesash të kryera në Ravenna midis viteve 2021 dhe 2024. I dyshuari është Arber Kashnjeti, 35 vjeç, raporton noa.al.
Teknika e përdorur nga 35-vjeçari për të hyrë në banesa ishte pothuajse gjithmonë e njëjtë: hekurat e dritareve hapeshin me anë të një kriku makine. Një mjet që, përveçse nuk shkakton zhurmë, është edhe lehtësisht i transportueshëm (disa krikë janë gjetur në vendet e vjedhjeve). Nga verifikimi i kohës së “goditjeve”, hetuesit vunë re se kishte periudha të qarta “pranie” gjatë të cilave ndodhnin vjedhjet. Në total, rreth 80 vjedhje janë kryer me këtë metodë, aq sa Ravenna u rendit ndër qytetet e para në Itali për vjedhje në banesa.
Si u identifikua hajduti
Në sajë të kamerave të sigurisë, hetuesit arritën të krijonin një identikit të hajdutit: një burrë i ri, trupmadh, me fytyrë të mbuluar, shumë i shkathët në lëvizje, por me një veçori të dallueshme në ecje. Gjatë një prej operacioneve për kërkimin e të ashtuquajturit “hajduti me krik”, një person që përputhej me identikitin u vu re duke qarkulluar me makinë.
Ai u ndalua menjëherë dhe u shoqërua në Komisariat, ku u fotografua dhe u regjistrua. Hetimet rezultuan të sakta, pasi për nga tiparet dhe mënyra e ecjes, ai përputhej plotësisht me personin e filmuar disa herë në vendngjarje. Edhe analiza e pasaportës tregoi një përputhje të fortë mes periudhave kur ai ndodhej në Itali dhe kohës kur kryheshin vjedhjet – dhe anasjelltas, mungesa e tij nga territori italian përkonte me mungesën e vjedhjeve me teknikën e krikut.
Makina e tij gjithmonë në zonat ku ndodhnin vjedhjet
Një tjetër konfirmim erdhi nga analiza e sistemit të leximit të targave dhe regjistrimit të kalimeve, që vendoste makinën e përdorur nga i dyshuari në vendet dhe oraret e vjedhjeve. Përputhja mes personit të filmuar nga sistemet e mbikëqyrjes dhe burrit të shoqëruar në Komisariat u konfirmua edhe nga hetimet e policisë shkencore.
Pas identifikimit, në verën e vitit 2024, nuk u regjistruan më vjedhje nga “hajduti me krik” dhe i dyshuari nuk u pa më në Itali. Megjithatë, për të u lëshua masë sigurie me burg dhe një urdhër kërkimi.
Kthimi në Itali dhe arrestimi
Zhvillimi i fundit ndodhi të martën e kaluar, kur Policia e Ciampinos, gjatë kontrollit të pasagjerëve në një avion të sapoardhur nga Shqipëria, identifikoi 35-vjeçarin. Ai u ndalua menjëherë dhe u dërgua në burgun Regina Coeli, në dispozicion të autoriteteve gjyqësore.
