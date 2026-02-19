Shpërthim i kontrolluar me eksploziv nesër në Llogara

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) njofton se ditën e nesërme do të kryhet një shpërthim i kontrolluar me sasi të vogla eksplozivi në zonën e Llogarasë, në kuadër të punimeve për ndërtimin e segmentit rrugor të rrugëve lidhëse.
Sipas njoftimit zyrtar, shpërthimi është parashikuar të realizohet në intervalin kohor 11:00–11:30 dhe do të shërbejë për hapjen e trasesë së rrugës, pa penguar qarkullimin e mjeteve.
ARRSH bën me dije se procesi është koordinuar me Policia e Shtetit, me qëllim menaxhimin e situatës dhe garantimin e sigurisë për drejtuesit e automjeteve gjatë zhvillimit të punimeve.
Autoriteti Rrugor Shqiptar kërkon mirëkuptimin e qytetarëve dhe përdoruesve të rrugës deri në përfundimin e plotë të këtij procesi pune.
