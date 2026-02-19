Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
VIDEO / Donald Trump, bisedë të shkurtër me Ramën dhe Vjosa Osmanin në “Bordin e Paqes”
Transmetuar më 19-02-2026, 18:36

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka zhvilluar një bisedë të shkurtër me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, gjatë një takimi të zhvilluar në kuadër të mbledhjes së parë të “Bordit të Paqes”.

Në këtë bashkëbisedim ishte e pranishme edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani.

Takimi u mbajt sot dhe mblodhi drejtues të lartë politikë në një forum të fokusuar në çështje që lidhen me paqen, sigurinë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Sipas pamjeve të publikuara, liderët zhvilluan një bisedë të shkurtër në një atmosferë miqësore, përpara nisjes së punimeve zyrtare të bordit.

Detaje të mëtejshme mbi përmbajtjen e diskutimit nuk janë bërë ende publike, ndërsa pritet që gjatë ditës të ketë njoftime shtesë nga zyrat përkatëse.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...