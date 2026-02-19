Rama: Shqipëria e nderuar të jetë vend themelues i Bordit të Paqes, nuk synon të zëvendësojë OKB-në

SHBA – Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, deklaroi se është nder për Shqipërinë të jetë vend themelues i Bordit të Paqes, duke theksuar se kjo nismë nuk përbën një përpjekje për të zëvendësuar Organizatën e Kombeve të Bashkuara.
Gjatë fjalës së tij në inaugurimin e Bordit të Paqes në Shtetet e Bashkuara, Rama iu referua diskutimeve që, sipas tij, po zhvillohen në disa vende europiane lidhur me rolin e kësaj strukture të re.
“Flet vetë se sa e nderuar është Shqipëria të jetë vend themelues. Shumë në Europë thonë se Bordi është bërë për të zëvendësuar OKB-në. Nuk më duket si një tentativë për të zëvendësuar OKB-në. Zoti e bekoftë Bordin e Paqes”, u shpreh Rama.
Kryeministri nënvizoi se përfshirja e Shqipërisë në këtë nismë përfaqëson një vlerësim për rolin e saj në arenën ndërkombëtare, duke lënë të kuptohet se Bordi i Paqes synon të funksionojë si një platformë shtesë bashkëpunimi, dhe jo si një alternativë ndaj United Nations.
