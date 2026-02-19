Harrojeni Bordin e Paqes, Trump duket të jetë më afër se sa mendohet drejt një sulmi ndaj Iranit

Donald Trump ka grumbulluar praninë më të madhe detare amerikane në Lindjen e Mesme që nga fillimi i luftës në Irak në vitin 2003.
Teherani mund të pretendojë se nuk do të negociojë nën presion, por pikërisht kjo është ajo që po i kërkohet të bëjë
Nga Patrick Wintour The Guardian/ Përktheu dhe redaktoi noa.al
Megjithëse shumë vëmendje po i kushtohet takimit inaugurues të Bordit të Paqes në Uashington, është “arsenali i luftës” që Donald Trump ka grumbulluar në Lindjen e Mesme, dhe ajo që kjo nënkupton për ritmin e ngadaltë e formal të negociatave të Uashingtonit me Iranin, që meriton më shumë vëmendje.
Gazetari i Axios, Barak Ravid, është shumë i kritikuar në Iran. Një media iraniane e përshkroi si një “operacion lufte psikologjike” kundër Teheranit. Megjithatë, ai lexohet gjerësisht në SHBA dhe raportimet e tij merren seriozisht.
Sipas tij, zyrtarët amerikanë i konsideruan bisedimet e së martës në Gjenevë si pa rezultat konkret. Ai gjithashtu shkroi se një sulm i plotë ndaj Iranit është shumë më afër nga sa mendojnë shumica e amerikanëve.
Pas publikimit të këtij lajmi, çmimet e naftës u rritën dhe disa gazeta amerikane në faqet e para shkruajnë se përgatitjet ushtarake të Trump pritet të përfundojnë deri në fundjavë.
Në mënyrë të pashmangshme, kjo histori, së bashku me flotën detare, mund të shihet si një tjetër pjesë e diplomacisë shtrënguese. Mënyra e veprimit të ekipit të Trump shpesh duket se është: “flit butë [me Axios] dhe mbaj një shkop të madh”.
Sido që të jetë, Irani mund të pretendojë se nuk do të negociojë nën presion – por pikërisht kjo është ajo që po i kërkohet të bëjë.
Kjo ka shtyrë klasën diplomatike iraniane të kundërshtojë pretendimin se po fiton kohë duke insistuar në bisedime indirekte dhe duke hartuar “parime udhëzuese” për t’u diskutuar në një takim tjetër pas dy javësh – apo se bisedimet nuk kanë kaluar përtej përgjithësive.
Ministria e Jashtme iraniane tha se, përkundrazi, ekipi i Teheranit kishte qenë i gatshëm të qëndronte në Gjenevë për ditë të tëra për të vazhduar diskutimet, por kishte qenë i dërguari special i Trump, Steve Witkoff, dhe dhëndri i presidentit, Jared Kushner, që i kishin shkurtuar bisedimet sepse duhej të shkonin në një tjetër vend për të negociuar me Ukrainën dhe Rusinë.
Për ta përforcuar qëndrimin, Teherani theksoi se ministri i Jashtëm, Abbas Araghchi, kishte qenë në telefon me inspektorin e OKB-së për armët bërthamore, Raphael Grossi, për të diskutuar detajet se si Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) do të mund të vizitonte objektet bërthamore të Iranit për të verifikuar çfarë kishte mbetur dhe për të mbikëqyrur hollimin e rezervës së tij prej 400 kg uraniumi, tashmë të pasuruar mbi 60%.
Grossi u shpreh optimist. “Ka pasur disa përparime, por ende ka shumë punë për t’u bërë, dhe problemi është se nuk kemi shumë kohë,” tha ai. “Është e mundur të kemi një dialog që është vërtet përforcues për herë të parë… Po flasim për çështje dhe veprime konkrete që duhet të ndërmarrim.”
Ai tha se ndjente një dëshirë nga të dyja palët për të arritur një marrëveshje, por se kjo do të ishte “jashtëzakonisht komplekse”.
Konturet e marrëveshjes janë të dukshme, edhe nëse Irani, ende duke u sjellë si në një negociatë tradicionale, heziton të shprehë publikisht çfarë lëshimesh është i gatshëm të bëjë.
Oferta e tij në thelb është të pezullojë pasurimin e brendshëm të uraniumit për një periudhë të caktuar deri në pesë vjet, dhe të ulë rezervën e uraniumit të pasuruar në 60% në nivelin 3–6%. Marrëveshja bërthamore e vitit 2015 kërkonte një pezullim 15-vjeçar dhe që Irani të mbante rezervën e uraniumit nën 300 kg, të pasuruar maksimalisht në 3.67%.
Oferta për pezullim është pjesërisht një pranim i realitetit se Teherani aktualisht ka centrifuga funksionale për pasurimin e uraniumit, dhe ai do të insistonte të ruante të drejtën për pasurim për qëllime civile si nënshkrues i traktatit për mospërhapjen e armëve bërthamore.
Irani është i gatshëm të lejojë rikthimin e IAEA-së, megjithëse mendon se Grossi ka tradhtuar neutralitetin e agjencisë duke mos dënuar sulmet amerikane ndaj objekteve të tij bërthamore, ndonëse ato ishin nën mbrojtjen e IAEA-së në atë kohë.
Në një intervistë në Arabinë Saudite, ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, tha: “Jam i bindur se nëse rikthehet puna normale e inspektorëve të IAEA-së, siç parashikohet nga dokumentet themeluese të saj, pala iraniane me siguri do të bashkëpunojë me ta.” Ai nuk përmendi dërgimin e rezervës së tepërt të uraniumit në Rusi, një ofertë që Moska e ka bërë shpesh.
Në këmbim të pezullimit, Teherani kërkon kthimin e aseteve të ngrira – me vlerë të paqartë – dhe heqjen e sanksioneve mbi bankat dhe eksportet e naftës. Është bërë gjithashtu një ofertë e gjerë për partneritet ekonomik me SHBA-në dhe akses më të madh në tregjet iraniane, e cila mund të jetë pjesa më novatore e draft-marrëveshjes dhe është modeluar lirshëm sipas asaj që Ukraina i ka ofruar SHBA-së.
Vështirësia e Trump për ta pranuar ofertën iraniane është trefishe. Ajo i ngjan shumë marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, të cilën ai e përqeshi dhe e braktisi në vitin 2018. Ajo i lejon Teheranit në parim të pasurojë brenda vendit dhe nuk përmban asgjë për kufizimin e programit të tij të raketave balistike, një kërkesë kyçe e Izraelit. Do të dukej sikur ai po riparonte dëmet që shkaktoi në mandatin e tij të parë.
Së dyti, ai do t’i jepte mbështetje një regjimi iranian që është në pikën më të dobët dhe më pak popullore që nga revolucioni i vitit 1979, pasi ka grumbulluar praninë më të madhe detare amerikane në Lindjen e Mesme që nga fillimi i luftës në Irak në 2003.
Së treti, do të dukej i pavendosur, dhe pas fiaskos së Groenlandës besueshmëria e tij është e ulët.
Omid Memarian, analist i lartë për Iranin në Dawn, një institut kërkimor në Uashington i fokusuar në Lindjen e Mesme, tha se Teherani po i mbivlerëson kartat e tij dhe nuk është në një pozicion aq të fortë sa ishte qershorin e kaluar.
“Llogaritjet e establishmentit ushtarak janë shumë të ndryshme nga ato të iranianëve të zakonshëm,” tha ai. “Ata kanë një krizë legjitimiteti dhe kanë humbur një pjesë të madhe të aftësisë për të frenuar sulmet e jashtme, por mendojnë se një sulm amerikan do të mobilizojë mbështetësit e tyre rreth flamurit, siç ndodhi qershorin e kaluar, dhe kjo do t’u japë atyre një justifikim për të vepruar ashpër ndaj kundërshtimit të brendshëm. Kjo është arsyeja pse po japin kaq pak në negociata.
“Ata e dinë se kjo do të jetë një kërcënim ekzistencial dhe një sulm shumë më i madh amerikan, por nuk mendojnë se mund ta rrëzojë regjimin, dhe se mund ta përballojnë.
“Taktika e Ali Khameneit është të mbajë bazën të bashkuar dhe të motivuar, por po fillojmë të shohim çarje në regjim, dhe një sulm i jashtëm mund të krijojë më shumë hapësirë për ata që e kritikojnë regjimin. Ka shumë frustrim ndaj tij brenda rrethit të ngushtë.”
