Gjykata e Lartë shqyrton kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj më 24 shkurt
Transmetuar më 19-02-2026, 17:00

Më 24 shkurt gjyqtarja Nertina Kosova do të vlerësojnë kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj për ndryshim të masës së sigurimit.

Apeli i posaçëm do të vlerësojë nëse janë kushtet dhe kriteret ligjore që Veliaj të lërë paraburgimin.

Kërkesa e tij bëhet pas vendimit të kalimit të çështjes për gjykim, që sipas mbrojtjes nuk ka mundësi të prishë provat.

