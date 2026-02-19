Gjykata e Lartë shqyrton kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj më 24 shkurt

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 19-02-2026, 17:00
Më 24 shkurt gjyqtarja Nertina Kosova do të vlerësojnë kërkesën e kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj për ndryshim të masës së sigurimit.
Apeli i posaçëm do të vlerësojë nëse janë kushtet dhe kriteret ligjore që Veliaj të lërë paraburgimin.
Kërkesa e tij bëhet pas vendimit të kalimit të çështjes për gjykim, që sipas mbrojtjes nuk ka mundësi të prishë provat.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd