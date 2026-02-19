Trump: Bordi i Paqes është bordi më i rëndësishëm, këtu janë liderët më të mëdhenj të botës

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se “Bordi i Paqes” përbëhet nga liderë shumë të respektuar në nivel ndërkombëtar, duke theksuar se është i nderuar për pjesëmarrjen e disa krerëve shtetesh dhe qeverish.
Ai përmendi mes pjesëmarrësve kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, presidentin e Argjentinës, Javier Milei, si dhe kryeministrin e Hungarisë, Viktor Orbán. Trump e cilësoi Milein si aleat dhe theksoi mbështetjen e tij gjatë zgjedhjeve.
“Ajo që po bëjmë është shumë e thjeshtë, paqja. Quhet Bordi i Paqes. Këta liderë më kanë ndihmuar shumë. I kemi dhënë fund tetë luftërave dhe mendoj se një e nëntë do të përfundojë së shpejti. Jemi liderë të mëdhenj dhe njerëzit po na shohin. Jam shumë krenar që ky është një takim i hapur. Po bëjmë një punë shumë të mirë”, u shpreh Trump.
Ai e cilësoi këtë strukturë si “bordin më të rëndësishëm dhe më prestigjioz ndonjëherë”, duke shtuar se edhe liderë të tjerë që nuk janë aktualisht pjesë e tij “do të bashkohen së shpejti”.
Në fjalën e tij, Trump u ndal edhe te situata në Gaza, duke e përshkruar atë si “shumë komplekse”, ndërsa theksoi se ka “ekipin më të mirë ndonjëherë” për të përballuar sfidat ndërkombëtare.
Në fund, ai falënderoi liderët e pranishëm, si dhe përmendi presidentin e FIFA-s, Gianni Infantino, duke shtuar se biletat për Kupën e Botës janë shitur plotësisht.
