‘Skandali Vinicius’, Lilian Thuram replikon me Jose Mourinhon: ‘Ai është një njeri i vogël’!

PORTUGALI – Tensionet midis Gianluca Prestiannit, një talenti të ri të Benficas, dhe Vinicius Jr., yllit brazilian të Real Madridit, po ngjallin debat ndërkombëtar.
Pas akuzave për racizëm, trajneri portugez José Mourinho ka marrë një qëndrim të dyshimtë, duke kritikuar festimin provokues të sulmuesit të Los Blancos.
Ky reagim shkaktoi zemërim nga Lilian Thuram, ish-mbrojtësi i Juventusit dhe babai i futbollistëve Marcus dhe Khéphren. Aktivisti francez akuzoi trajnerin për mungesë përulësie dhe fajësim të viktimës, duke e quajtur patetike përpjekjen për të lidhur fyerjen raciste me sjelljen në fushë.
Sipas ish-kampionit të botës, analiza të tilla pengojnë unitetin e vërtetë kundër diskriminimit në futboll. Këto janë deklaratat e tij për L’Equipe .
Deklarata – "Natyra e fjalëve të tij tregon shumë për arsyen pse nuk po ecim përpara. Mourinho është një trajner i shkëlqyer, me një karrierë të jashtëzakonshme dhe ka punuar me shumë lojtarë me ngjyrë në jetën e tij.
Kjo nuk e ndalon atë, së pari, të dyshojë në vërtetësinë e aktit racist dhe, së dyti, të vërë në dyshim përgjegjësinë e viktimës (Vinicius) për mënyrën se si e festoi golin.
Por si mund ta thotë një gjë të tillë? Kush je ti, z. Mourinho, që guxon të vendosësh se çfarë ka të drejtë të bëjë ose të mos bëjë Vinicius? Ky gjykim bazohet në një ndjenjë superioriteti dhe narcizmi të bardhë."
Akti i racizmit për të cilin ishte viktimë Vinicius nuk lidhet me sjelljen e tij, por me ngjyrën e lëkurës së tij. A mendoni se fëmijët që janë viktima të racizmit në shkollë ose në futboll janë viktima të racizmit për shkak të sjelljes së tyre?
Jo. Atëherë, çfarë duhet të bëjnë ata? A duhet që Vinicius dhe fëmijët të shkojnë të luajnë me dikë me një ngjyrë tjetër lëkure? Mourinho sugjeron se mund të jetë, në një farë mënyre, faji i Vinicius. Se, në fund të fundit, ai e kërkoi këtë.
Është plotësisht e dhunshme. Kjo ndjenjë superioriteti që kanë disa njerëz të bardhë i pengon ata të vendosen në vendin e viktimës. Nevojitet më shumë përulësi. Dhe si mund ta injorojmë atë që thonë lojtarët?
Pra, është kjo: Vinicius është i çmendur, ai shpiku një fyerje dhe vrapoi te gjyqtari? Mbappé e dëgjoi gjithashtu, pra a është edhe ai i çmendur? Njerëzit me ngjyrë janë të çmendur, apo jo? Ata janë paranojakë dhe shpikin histori…
Kur Mourinho përpiqet të na bëjë të besojmë se Vinicius është përgjegjës për racizmin që vuan, është patetike. Me këtë analizë, ai bëhet një person i vogël, një njeri i vogël. Për sa kohë që ka sjellje të tilla, nuk do të jemi të gjithë të bashkuar në luftë.
Dhe kjo është gjithashtu historia e racizmit. Mourinho nuk e analizon aktin racist si njeri, por si një njeri i bardhë. Nuk jemi të detyruar të mendojmë për ngjyrën e lëkurës sonë.
