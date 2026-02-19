Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kozak dhe Denisa bëhen prindër për herë të dytë, ja emri i vogëlushit
Transmetuar më 19-02-2026, 14:10

Familja e njohur e personazhit të rrjeteve sociale, Kozak Braçi, u zgjerua së fundmi me ardhjen e një fëmije të dytë. Lajmin e ëmbël e bëri të ditur vetë Kozaku përmes një postimi në Instastory, duke sjellë emocion tek ndjekësit e tij.

Në postim, Kozaku publikoi foton e parë të foshnjës, e mbështjellë ngrohtësisht me një batanije në spital. Portreti i të voglit u mbulua me një emoji zemre të kuqe, për të ruajtur privatësinë e tij.

Ai zbuloi edhe emrin e djalit të tyre të dytë: Masson. “Mirëserdhe Masson,” shkroi Kozaku në mbishkrimin e fotos, duke konfirmuar kështu ardhjen në jetë të anëtarit më të ri të familjes.

Me lindjen e Masson, gëzimi në familjen e Braçit dyfishohet. Kozak dhe Denisa janë gjithashtu prindër të Denaro-s, djalit të tyre më të madh.

Fansat e çiftit kanë shprehur menjëherë urimet dhe emocionet e tyre, duke i dëshiruar shumë lumturi dhe shëndet vogëlushit. Pa dyshim, familja e Kozak Braçit po përjeton një kapitull të ri plot dashuri dhe gëzim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

