Kozak dhe Denisa bëhen prindër për herë të dytë, ja emri i vogëlushit

Familja e njohur e personazhit të rrjeteve sociale, Kozak Braçi, u zgjerua së fundmi me ardhjen e një fëmije të dytë. Lajmin e ëmbël e bëri të ditur vetë Kozaku përmes një postimi në Instastory, duke sjellë emocion tek ndjekësit e tij.
Në postim, Kozaku publikoi foton e parë të foshnjës, e mbështjellë ngrohtësisht me një batanije në spital. Portreti i të voglit u mbulua me një emoji zemre të kuqe, për të ruajtur privatësinë e tij.
Ai zbuloi edhe emrin e djalit të tyre të dytë: Masson. “Mirëserdhe Masson,” shkroi Kozaku në mbishkrimin e fotos, duke konfirmuar kështu ardhjen në jetë të anëtarit më të ri të familjes.
Me lindjen e Masson, gëzimi në familjen e Braçit dyfishohet. Kozak dhe Denisa janë gjithashtu prindër të Denaro-s, djalit të tyre më të madh.
Fansat e çiftit kanë shprehur menjëherë urimet dhe emocionet e tyre, duke i dëshiruar shumë lumturi dhe shëndet vogëlushit. Pa dyshim, familja e Kozak Braçit po përjeton një kapitull të ri plot dashuri dhe gëzim.
