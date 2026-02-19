Sali Berisha akuza ndaj Gjykata Kushtetuese e Shqipërisë: ‘Në ditën më të zezë. I shërben Ramës’!

TIRANË, 19 shkurt 2026 – Kreu i opozitës, Sali Berisha, deklaroi se Gjykata Kushtetuese po kalon “ditën e saj më të zezë”, duke e akuzuar për shkelje të parimeve kushtetuese në lidhje me interpretimin e dispozitave për pezullimin e zyrtarëve të lartë.
Në një deklaratë për mediat jashtë Kuvendit, Berisha tha se Kushtetuta parashikon pezullimin nga detyra të zyrtarëve të caktuar në rast të hapjes së një çështjeje penale ndaj tyre, përfshirë gjyqtarët e Gjykatës Kushtetuese, Prokurorin e Përgjithshëm, kryeinspektorin e ILD-së, gjyqtarët e Gjykatës së Lartë, Avokatin e Popullit dhe kreun e Kontrollit të Lartë të Shtetit.
Sipas tij, këto dispozita po anashkalohen nga drejtues të caktuar të Gjykatës Kushtetuese, duke krijuar, sipas tij, një precedent të rrezikshëm.
“Tani, Gjykata Kushtetuese është në ditën e saj më të zezë. Po të lexoni ligjin dhe nenet e Kushtetutës, gjyqtari i Gjykatës Kushtetuese pezullohet nga detyra. Kushtetuta parashikon pezullimin e Prokurorit të Përgjithshëm, të kryeinspektorit të ILD, të gjyqtarit të Gjykatës së Lartë, të Avokatit të Popullit dhe të kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit. Hapja e një çështjeje penale për ta sjell pezullimin nga detyra,” u shpreh Berisha.
Ai shtoi se vendimmarrjet e fundit, sipas tij, “e shkelmojnë Kushtetutën”, duke e lidhur situatën me kryeministrin Edi Rama.
Deri në momentin e publikimit të këtij lajmi, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga Gjykata Kushtetuese lidhur me deklaratat e Berishës. Çështja pritet të shoqërohet me debate të mëtejshme politike dhe juridike në ditët në vijim.
