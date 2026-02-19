Skandali me suplementet që shiten në TV shqiptare, detajet e operacionit policor

Operacioni “Audienca” në Tiranë, zbulohen mbi 10 mijë suplemente të skaduara dhe të kontrabanduara. Shpallet në kërkim shtetasi i huaj Jasmin Trebo (administratori). U proceduan penalisht shtetasit Jurgen Gurra dhe Masilino Çobo
Një magazinë në Tiranë, e përdorur nga një subjekt me aktivitet ndërkombëtar në fushën e reklamimit dixhital, ka qenë në qendër të një hetimi të thelluar nga Seksioni për Hetimin e Krimeve Ekonomiko-Financiare, në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës. Operacioni i koduar “Audienca” u finalizua pas përdorimit të metodave proaktive hetimore, që dokumentuan paligjshmëritë e kryera në ambientet e subjektit.
Gjatë kontrollit të ushtruar në magazinë, specialistët gjetën dhe sekuestruan mbi 10 000 suplemente ushqimore dhe bimore të skaduara dhe të kontrabanduara. Produktet nuk kishin pullën e Agjencisë së Barnave, as atë të Ministrisë së Financave dhe ishin pa etiketa në gjuhën shqipe, duke ngritur dyshime serioze për rrezikshmërinë dhe ligjshmërinë e tyre në treg.
Në vijim të veprimeve procedurale, u shpall në kërkim administratori i subjektit Limitet Charm, shtetasi nga Bosnja dhe Hercegovina, Jasmin Trebo, 53 vjeç. Ndërkohë, u proceduan penalisht dy punonjës të gjetur në ambientet e magazinës, shtetasit Jurgen Gurra, 30 vjeç dhe Masilino Çobo, 26 vjeç.
Autoritetet po punojnë për kapjen e 53-vjeçarit, ndërsa materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme lidhur me veprat penale “Kontrabanda me mallra të tjera”, “Ruajtja apo depozitimi i mallrave kontrabandë”, “Tregtimi dhe transportimi i mallrave që janë kontrabandë”, “Fshehja e të ardhurave” dhe “Importimi, prodhimi, shitja dhe ruajtja e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin ose jetën e njerëzve”.
Hetimet vijojnë për të zbardhur plotësisht rrjetin e furnizimit dhe destinacionin e produkteve të sekuestruara.
