Debat i ashpër në Kuvend mes Jozefina Topalli dhe Zegjine Caushi

Tiranë, 19 shkurt 2026 – Seanca plenare e Kuvendit u shoqërua me debate të forta mes deputetes së Partisë Demokratike, Jozefina Topalli, dhe deputetes së Partisë Socialiste, Zegjine Caushi.
Gjatë fjalës së saj në foltore, Topalli kritikoi përfaqësimin aktual të Partisë Socialiste në Parlament, duke e krahasuar me përbërjen e kësaj force politike në vitet e mëparshme.
Ajo përmendi figura historike të së majtës shqiptare si Fatos Nano, Dritëro Agolli, Servet Pëllumbi dhe Namik Dokle, duke theksuar se, sipas saj, niveli i përfaqësimit ka ndryshuar ndjeshëm ndër vite.
“Kur kam hyrë për herë të parë në Parlament, PS është përfaqësuar nga Fatos Nano, Dritëro Agolli, Servet Pëllumbi, Namik Dokle etj. Që të përfundojë PS në parafolësit nuk e kisha imagjinuar kurrë. Keqpërdorimi që i bëni deputetëve për të firmosur ndryshime në ligje që keni futur në rend dite është gjëja më e rëndë që mund të realizohet nga një kryeministër”, u shpreh Topalli.
Reagimi i deputetes socialiste Zegjine Caushi ishte i menjëhershëm. Ajo iu përgjigj ish-kryeparlamentares me tone të ashpra, duke iu referuar zhvillimeve të brendshme në Partinë Demokratike ndër vite.
“E dashur Jozefin duhet t’ia dish për nder doktorit se Luli të kapi prej zhelesh dhe të nxori jashtë. S’jemi në epokën tënde kur të kapje prej zhelesh dhe të qisje jashtë”, deklaroi Caushi nga vendi i saj në sallë.
Debati mes dy deputeteve u zhvillua në një klimë tensioni politik, ndërsa seanca vijoi me diskutime të tjera mbi rendin e ditës. Nuk pati ndërhyrje disiplinore të raportuara gjatë shkëmbimit verbal.
Seancat e fundit parlamentare janë karakterizuar nga përplasje të forta mes mazhorancës dhe opozitës, veçanërisht lidhur me ndryshimet ligjore të paraqitura për shqyrtim.
