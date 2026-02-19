I doli emri në dosjen ‘Epstein’, arrestohet vëllai i mbretit të Anglisë!

Vëllai i mbretit Charles, ish-princi britanik, Andrew Mountbatten Windsor është arrestuar nën dyshimin për shpërdorim detyre.
Ngjarja vjen pasi “Thames Valley Police” njoftoi se po shqyrton një ankesë lidhur me pretendimet për shpërndarjen e materialeve konfidenciale nga ish-princi te i ndjeri, i dënuar për krime seksuale, Jeffrey Epstein.
Policia thotë se ai është në paraburgim dhe oficerët po kryejnë kërkime në adresa në Berkshire dhe Norfolk.
“Si pjesë e hetimit, sot (19/2) kemi arrestuar një burrë rreth të gjashtëdhjetave nga Norfolk, nën dyshimin për shpërdorim të detyrës në zyrë, dhe po kryejmë kontrollime në adresa në Berkshire dhe Norfolk. Burri mbetet në paraburgim policor në këtë moment.
Ne nuk do të zbulojmë emrin e të arrestuarit, sipas udhëzimeve kombëtare. Ju lutemi gjithashtu mbani mend që ky rast është aktualisht aktiv, prandaj duhet kujdes me çdo publikim për të shmangur shkeljen e gjykatës”, thuhet në njoftimin e policisë britanike, Thames Valley Police, sipas BBC.
Ndërkohë, zëvendësi i Shefi i Policisë, Oliver Wright, shtoi: Pas një vlerësimi të kujdesshëm, kemi hapur një hetim mbi këtë pretendim për shpërdorim detyre në zyrë.
Është e rëndësishme të mbrojmë integritetin dhe objektivitetin e hetimit tonë ndërsa punojmë me partnerët për të hetuar këtë shkelje të pretenduar. E kuptojmë interesin e madh publik në këtë rast dhe do të japim përditësime në kohën e duhur.”
Kujtojmë se sipas dokumenteve të publikuara nga autoritetet amerikane, Andrew ka rezultuar se dërgonte raporte mbi vizitat jashtë vendit që kryente si përfaqësues tregtar i Mbretërisë së Bashkuar tek Jeffrey Epstein.
Më 30 nëntor 2010, ish-princi mori një email nga asistenti i tij i veçantë me titullin “Raporte vizitash në Azinë Juglindore”.
Në email, dërguar “Dukës”, Amit Patel shkruante se kishte bashkëngjitur “raporte vizitash për Vietnamin, Singaporin, Hong Kongun dhe Shenzhenin në lidhje me vizitën tuaj të fundit në Azinë Juglindore”.
Pesë minuta më vonë, Andrew dërgoi më tej detajet pa koment shtesë në një adresë që dihet se përdorej nga Epstein.
Ish-princi ishte përfaqësues i Mbretërisë së Bashkuar për tregtinë dhe investimet nga viti 2001 deri në korrik 2011. Në këtë rol, ai shpesh promovonte interesat britanike në biznes jashtë vendit. Ende nuk është e qartë se çfarë detajesh përfshiheshin në raportet e dërguara.
Email-et janë dërguar dy vite pas se Epstein u shpall fajtor si kriminal seksual dhe kaloi kohë në burg. Ai pranoi fajësinë në 2008 për nxitje në prostitucion dhe nxitje në prostitucion të personave nën 18 vjeç dhe u dënua me 18 muaj burg.BBC
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd