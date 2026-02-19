Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Tragjike në Lezhë: Humb jetën gjatë punës një elektricist
Transmetuar më 19-02-2026, 10:54

Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditen e kësaj të enjteje në zonën e Tales, në Lezhë, ku një elektricist ka humbur jetën gjatë ushtrimit të detyrës.

Sipas informacionit paraprak, Mark Prenga 27-vjeç ka rënë në kontakt me energjinë elektrike teksa po kryente riparimin e një defekti në një shtyllë të rrjetit elektrik. Si pasojë e goditjes nga rryma, ai ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Menjëherë pas njoftimit, në zonë kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit dhe verifikimin e kushteve të sigurisë në punë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...