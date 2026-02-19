Tragjike në Lezhë: Humb jetën gjatë punës një elektricist

Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditen e kësaj të enjteje në zonën e Tales, në Lezhë, ku një elektricist ka humbur jetën gjatë ushtrimit të detyrës.
Sipas informacionit paraprak, Mark Prenga 27-vjeç ka rënë në kontakt me energjinë elektrike teksa po kryente riparimin e një defekti në një shtyllë të rrjetit elektrik. Si pasojë e goditjes nga rryma, ai ka ndërruar jetë në vendngjarje.
Menjëherë pas njoftimit, në zonë kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit dhe verifikimin e kushteve të sigurisë në punë.
