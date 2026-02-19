Përplasje me armë te një lokal në Vlorë, policia arrin të parandalojë ngjarjen

Tension tek “Uji i Ftohtë”, ndërhyrja e shpejtë shmang përshkallëzimin e situatës
Një konflikt i ndodhur mbrëmjen e djeshme në ambientet e një lokali në lagjen “Uji i Ftohtë” në Vlorë ka alarmuar forcat e rendit, të cilat ndërhynë menjëherë duke parandaluar pasoja më të rënda.
Sipas burimeve zyrtare, një 39-vjeçar u përfshi në një përplasje me një 30-vjeçar, për motive të dobëta. Në momentin që ka konstatuar praninë e Policisë, ai ka tentuar të fshehë në një lulishte një pistoletë që e mbante me vete.
Pas reagimit të shpejtë të strukturave të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, situata u vu nën kontroll dhe 39-vjeçari u arrestua në flagrancë. Arma e zjarrit me krehër me fishekë u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Vlorë/ Ndërhyrja e Policisë parandaloi një ngjarje të mundshme kriminale
Arrestohet një 39-vjeçar që u konfliktua me një shtetas, për motive të dobëta, dhe mbante me vete 1 armë zjarri pistoletë me krehër me fishekë.
Sekuestrohet pistoleta.
Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, mbrëmjen e djeshme, pas marrjes së njoftimit për një konflikt në ambientet e një lokali në lagjen “Uji i Ftohtë”, kanë ndërhyrë menjëherë për të parandaluar përshkallëzimin e tij.
Si rezultat i veprimeve të shpejta u kap shtetasi A. Sh., i cili sapo ka konstatuar shërbimet e Policisë, ka tentuar të fshehë në një lulishte, armën e zjarrit pistoletë që mbante me vete.
Nga hetimet dyshohet se ky shtetas ishte konfliktuar me shtetasin B. J., 30 vjeç, banues në Vlorë, në ambientet e një lokali, për motive të dobëta.
Në përfundim të veprimeve procedurale, shtetasi A. Sh., 39 vjeç, banues në Vlorë, u arrestua në flagrancë, ndërsa pistoleta me municiom u sekuestrua në cilësinë e provës materiale.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.
Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë mbetet e angazhuar maksimalisht për garantimin e rendit dhe sigurisë publike, duke reaguar me vendosmëri ndaj çdo rasti që cenon qetësinë dhe sigurinë e qytetarëve.
