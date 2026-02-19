Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Ndodh për herë të parë pas 163 vitesh/ Ramazani, Viti i ri Kinez dhe Kreshma nisën brenda 24 orësh
Transmetuar më 19-02-2026, 09:21

Tre nga momentet më të mëdha shpirtërore në botë, Viti i Ri Hënor (Kinez), Ramazani dhe Kreshma, nisën brenda vetëm 24 orësh.

Një përkim i rrallë që ndodh sepse ato ndjekin kalendarë të ndryshëm, të cilët pothuajse kurrë nuk përputhen.

Në vitin 2026, miliarda njerëz u gjendën në të njëjtën kohë mes festimit, agjërimit, reflektimit dhe një fillimi të ri shpirtëror. Një moment që nuk ishte parë prej 163 vitesh.

Rastësi e thjeshtë… apo një shenjë që bota po kërkon më shumë qetësi dhe besim?

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...