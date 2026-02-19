Zbulohet një aktivitet i paligjshëm në “Don Bosko”, dy shtetase të huaja nën hetim
Një apartament i marrë me qira në zonën e “Don Boskos” është kthyer në qendër të një operacioni policor të zhvilluar nga Komisariati i Policisë Nr. 3 në Tiranë. Aksioni, i koduar “Foleja 5”, u finalizua pas informacioneve të siguruara nga strukturat hetimore për një veprimtari të paligjshme që zhvillohej në mënyrë të fshehtë.
Sipas burimeve zyrtare, gjatë ndërhyrjes u ndaluan dy shtetase të huaja, 34 dhe 37 vjeçe, të cilat dyshohet se ushtronin aktivitet të kundërligjshëm në ambientet e apartamentit. Ndërkohë, kanë nisur procedimet penale edhe për dy persona të tjerë, të cilët dyshohet se përfitonin nga kjo veprimtari.
Gjatë kontrollit, policia sekuestroi një shumë parash të dyshuara si të përfituara nga aktiviteti në fjalë, si dhe katër telefona celularë që pritet t’i nënshtrohen analizës për të zbardhur plotësisht rrethanat e çështjes.
Operacioni u zhvillua në bashkëpunim me Prokurorinë e Tiranës, e cila tashmë ka marrë në dorë materialet procedurale për vijimin e hetimeve. Autoritetet theksojnë se kontrollet dhe goditjet ndaj aktiviteteve të paligjshme do të vijojnë edhe në ditët në vijim.
DVP Tiranë/Finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr. 3, operacioni i koduar “Foleja 5”.
Ushtronin prostitucion në një apartament të marrë me qira, në rrugën “Don Bosko”, arrestohen 2 shtetase nga Kazakistani.
Procedohen penalisht 2 shtetas, përfitues nga kjo veprimtari.
Sekuestrohen një shumë parash e dyshuar e përfituar nga kjo veprimtari dhe 4 celularë.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3, bazuar në informacionet e siguruara për një rast prostitucioni, kanë organizuar dhe finalizuar në drejtimin e Prokurorisë së Tiranës, operacionin policor të koduar “Foleja 5″.
Në kuadër të operacionit u vunë në pranga shtetaset nga Kazakistani M. A., 34 vjeçe dhe A. A., 37 vjeçe, pasi nga hetimet rezultoi se ushtronin prostitucion, në një apartament që e kishin marrë me qira, në rrugën “Don Bosko”.
Gjithashtu, nisi procedimi penal për 2 shtetas, përfitues nga kjo veprimtari.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Tiranës, për veprime të mëtejshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd