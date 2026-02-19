Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Aksident në Tiranë, makina përmbyset në mes të rrugës!
Transmetuar më 19-02-2026, 09:20

Një aksident i rëndë ka ndodhur pak pas menatës që sapo lamë pas në zonën e Astirit në Kryeqytet.

Bëhet me dije se dy makina janë përplasur me njëra-tjetrën dhe si për pasojë njëra prej tyre është përmbysur në rrugë.

Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar forcat zjarrfikëse të cilat kanë nxjerrë nga mjeti personat brenda tij.

Ende nuk dihet nëse ka të lënduar nga ky aksident, ndërsa policia vijon hetimet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...