SHBA-të gati për të sulmuar Iranin këtë fundjavë/ Në pritje të vendimeve të Trump

SHBA- Mediat amerikane raportojnë se SHBA-të po vendosin një forcë të fuqishme sulmuese detare dhe ajrore në rajon, gjë që mund të nënkuptojë se ata po përgatisin terrenin për një sulm në shkallë të gjerë kundër Iranit. CNN dhe CBS News raportuan të mërkurën se forcat e armatosura amerikane do të jenë gati të nisin një sulm ushtarak kundër Iranit gjatë fundjavës – nëse Donald Trump vendos ta bëjë këtë.
Sipas mediave të huaja, presidenti amerikan kishte urdhëruar sulme ajrore ndaj Iranit në qershor 2025, duke synuar objektet bërthamore të Teheranit. Me ndihmën e Izraelit, SHBA-të kishin bombarduar Natanzin, Isfahanin dhe Fordovin me nënën e bombave, madje duke pretenduar se ato e kishin shkatërruar plotësisht programin bërthamor të vendit.
Pas një periudhe qetësie në dukje, termometri u ngrit përsëri pak kohë më parë, kur Donald Trump kërcënoi me një sulm ushtarak ndaj Teheranit nëse ky i fundit do të vazhdonte të vriste protestuesit. Që atëherë, të dy vendet kanë filluar negociatat bërthamore, me presidentin amerikan që deklaroi se nëse bisedimet nuk çojnë në një marrëveshje, SHBA-të do të vazhdojnë me ndërhyrjen ushtarake.
Tërheqja nga programi i energjisë bërthamore dhe zhvillimi i forcave
Donald Trump tërhoqi SHBA-në nga marrëveshja ndërkombëtare e vitit 2015 mbi programin bërthamor të Iranit në vitin 2018, gjatë mandatit të tij të parë. Uashingtoni vazhdon të dërgojë dhjetëra anije luftarake dhe avionë ushtarakë në Lindjen e Mesme. Tani ka vendosur dhjetëra mijëra trupa në baza në të gjithë rajonin – disa prej të cilave mund të jenë të prekshme nga hakmarrja iraniane. Dy transportues aeroplanësh në zonë
Ushtria amerikane dihet se ka vendosur të paktën 13 anije luftarake në Lindjen e Mesme. Aeroplanmbajtësen USS Abraham Lincoln, e cila mbërriti në fund të janarit, nëntë shkatërrues dhe tre fregata të lehta, sipas një zyrtari amerikan. Më shumë anije po shkojnë drejt rajonit. Aeroplanmbajtësja më e madhe në botë, USS Gerald Ford, po lundron në Oqeanin Atlantik nga Karaibet në Gjirin Persik, me urdhër të Presidentit Trump në mesin e shkurtit.
Forca e saj goditëse përfshin tre shkatërrues.
Është e rrallë që dy transportues aeroplanësh amerikanë me dhjetëra avionë luftarakë dhe mijëra marinsa të vendosen në Lindjen e Mesme në të njëjtën kohë. Kjo ndodhi për herë të fundit në qershor, kur Donald Trump urdhëroi bombardimin e tre objekteve kryesore bërthamore iraniane, në mes të luftës 12-ditore që Izraeli nisi kundër Republikës Islamike.
Flotë e madhe avionësh
Forcat e armatosura amerikane kanë vendosur gjithashtu një flotë të madhe avionësh në rajonin e Lindjes së Mesme ose në baza nga ku rrezja e tyre është e mjaftueshme, sipas informacionit dhe faqes së specializuar të internetit FlightRadar24. Përfshin avionë luftarakë F-22 me vëzhgim të ulët, avionë luftarakë shumërolësh F-15 dhe F-16, avionë inteligjence E3 Sentry, avionë mbikëqyrjeje dhe kontrolli, transportues, avionë cisternë për furnizim ajror me karburant…
Demonstrata, kërcënime, bisedime.
Donald Trump ka shumëfishuar kërcënimet dhe paralajmërimet pas shtypjes së përgjakshme të protestave masive të janarit në Iran, në të cilat, sipas OJQ-ve të të drejtave të njeriut, u vranë mijëra njerëz. Në fund të janarit, presidenti amerikan i tha Republikës Islamike se po dërgonte një armadë në Gjirin Persik.
Javën e kaluar, ai e kërcënoi Teheranin se do të vuante pasoja traumatike nëse nuk arrinte një marrëveshje, kryesisht për programin iranian të energjisë bërthamore, por jo vetëm kaq, ndërsa, për herë të parë publikisht, ai iu referua hapur mundësisë së ndryshimit të regjimit, të cilin ai beson se do të ishte skenari më i mirë.
Teherani njoftoi se kishte rënë dakord me Uashingtonin për një grup udhëzimesh për një marrëveshje, por zëvendëspresidenti i SHBA-së J.D. Vance theksoi se Irani nuk i pranon disa nga vijat e kuqe të administratës Trump. Të dyja palët janë ende larg qëndrimeve për disa çështje, tha të mërkurën zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Caroline Levitt
