Zyrtari amerikan: Irani po përgatit një propozim me shkrim për SHBA-të, për të zgjidhur ngërçin

Një zyrtar i lartë amerikan deklaroi se Irani pritet të paraqesë një propozim me shkrim për mënyrën se si mund të shmanget përshkallëzimi i tensioneve me Shtetet e Bashkuara. Kjo lëvizje vjen pas bisedimeve që u zhvilluan të martën në Gjenevë mes përfaqësuesve të dy vendeve, sipas informacioneve që zyrtari i dha agjencisë Reuters.
I njëjti burim bëri të ditur se këshilltarët kryesorë të sigurisë kombëtare u mblodhën në Sallën e Menaxhimit të Krizave në Shtëpinë e Bardhë për të diskutuar çështjen e Iranit.
Gjatë takimit, ata u informuan se të gjitha forcat amerikane që janë dislokuar në rajon pritet të kenë marrë pozicionet e tyre përfundimtare deri në mesin e muajit mars.
Ndërkohë, Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, pritet të zhvillojë një takim me kryeministrin e Izraelit, Benjamin Netanyahu, në Izrael gjatë fundjavës së fundit të muajit shkurt, sipas të njëjtit zyrtar amerikan.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd