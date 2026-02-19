Mënyra më e sjellshme për t’u zhdukur nga një lidhje. Të paktën nuk do të flasin keq për ju!

Dëshira për t’u larguar nga një histori romantike që keni përjetuar, por që kuptuat se nuk është ajo që kërkoni, mund të shfaqet në çdo moment. Nëse jeni nga ata njerëz që nuk duan të lëndojnë askënd, do ta keni të vështirë të “ikni”, edhe pse e dini që ajo që kishit nuk ishte në të vërtetë një lidhje.
Të ndërprisni çdo kontakt është rruga më e lehtë dhe më pak e sikletshme, sepse shmang bisedat e vështira dhe nevojën për shpjegime. Kjo është ajo që të gjithë e njohim si ghosting. Megjithatë, nëse nuk duam t’u bëjmë të tjerëve atë që nuk do të donim të na bënin ne, mund të zgjedhim një mënyrë më të sjellshme për ta zbatuar këtë strategji.
Në vend që të zhdukemi pa lënë gjurmë, është më mirë ta mbyllim zyrtarisht, në mënyrë që tjetri të mos mbetet duke pyetur veten se çfarë shkoi keq. A nuk është e pakëndshme kur dikush ju lë në “seen” pa përgjigje? Ghosting është i dhimbshëm për atë që e përjeton, sepse mbetet pa fuqi dhe me shumë pikëpyetje. Gjithashtu, e bën të mendojë se ka bërë diçka gabim dhe se nuk meritonte as një shpjegim.
Si mund të largoheni nga një situatë e tillë pa u konsideruar të pasjellshme? Një mënyrë më e butë mund të quhet “semi-ghost”: pasi të thoni të vërtetën tuaj, mund të ndiheni të lirë të largoheni. Ja hapat që mund të ndiqni.
Mos e zvarritni
Nëse vini re se ju duhet shumë kohë për t’iu përgjigjur mesazheve të tij, se gjeni vazhdimisht justifikime për të anuluar takimet, apo se entuziazmi juaj është zbehur, atëherë interesi ka rënë. Nëse shpresoni që ai ta kuptojë vetë mesazhin, jeni shumë pranë mungesës së respektit. Bëjini një nder vetes dhe mbylleni situatën sapo ta kuptoni që nga ana juaj nuk ka më dëshirë për vazhdim.
Zgjidhni mënyrën e komunikimit
Nëse keni folur për disa javë apo muaj, një telefonatë është e përshtatshme. Nëse keni dalë vetëm disa herë, mund të mjaftojë edhe një mesazh. Edhe një email apo mesazh në rrjete sociale me një shpjegim është më mirë sesa asgjë. Zgjidhni mënyrën sipas kohës dhe energjisë që keni investuar. Sa më i përfshirë të jetë tjetri, aq më serioze duhet të jetë mënyra e mbylljes.
Flisni shkurt dhe e qartë
E mira e “semi-ghosting” është se nuk po mbyllni një lidhje të mirëfilltë, sepse nuk keni qenë realisht në një marrëdhënie. Mjafton një mesazh i shkurtër si: “Kalova mirë me ty, por nuk e shoh të shkojë drejt një lidhjeje. Të uroj më të mirat.” Nuk duhen shpjegime të gjata, por zgjidhni fjalë me mirësi. Refuzimi dhemb vetë, por kur dikush e kupton se nuk po refuzohet për personalitetin e tij, është më e lehtë ta pranojë. Nëse ka cilësi pozitive, përmendini.
Vendosni kufij
Nëse vendosni të largoheni me respekt, bëjeni një herë e mirë. Mos lini hapësirë për shpresa të rreme duke rënë dakord të takoheni sërish apo duke thënë “të mbetemi miq”, përveç nëse e dëshironi vërtet. Nëse vendosni të ndaloni komunikimin, ruajeni atë kufi, shkruan noa.al. Shprehni qartë vendimin dhe qëndroni në të. Nuk keni detyrim të jepni shpjegime të pafundme apo të përgjigjeni në çdo telefonatë. Mbyllja me respekt është si vendosja e pikës në fund të një fjalie. Sa më shpejt ta pranojë edhe tjetri, aq më shpejt do të ecni përpara të dy.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd