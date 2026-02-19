Irani po mbron objektet e tij bërthamore nga frika e një sulmi amerikan: Zbulohen imazhet satelitore

Irani forcon mbrojtjen e objekteve bërthamore nga frika e një sulmi amerikan: imazhe satelitore zbulojnë lëvizjet. Teherani zyrtar po shfaq fuqinë e tij ushtarake, duke dërguar mesazhin se forcat e tij të armatosura kanë aftësinë të prishin tregtinë globale të naftës dhe të dëmtojnë interesat amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme
Ndërsa Irani shfaq gatishmëri për të arritur një marrëveshje me SHBA për programin e tij bërthamor, paralelisht po përgatitet për një skenar lufte në rast se negociatat dështojnë.
Sipas një raporti të Wall Street Journal që citon noa.al, Teherani po zhvendos forca ushtarake, po forcon objektet bërthamore dhe po shton shtypjen ndaj kundërshtarëve të brendshëm. Këto veprime, sipas analizës, pasqyrojnë bindjen e udhëheqjes iraniane se në lojë është vetë mbijetesa e regjimit. Në të njëjtën kohë, SHBA ka dislokuar forca të konsiderueshme ushtarake në rajon, duke u përgatitur për një skenar të mundshëm përshkallëzimi.
Brenda vendit, Republika Islamike përballet me pakënaqësi të gjerë popullore për shkak të përkeqësimit ekonomik dhe ngjarjeve të dhunshme kundër protestuesve muajin e kaluar, çka e bën situatën edhe më të ndjeshme.
Sipas analistit Farzan Sabet nga Geneva Graduate Institute, Irani ka vendosur forcat në gatishmëri të lartë për të shmangur goditje që mund të synojnë udhëheqjen dhe për të mbrojtur infrastrukturën bërthamore.
Edhe pse ministri i Jashtëm iranian ka deklaruar publikisht se bisedimet kanë shënuar progres, zyrtarë iranianë pranojnë se hendeku mes asaj që ofron Teherani dhe kërkesave të Uashingtonit mund të jetë i pakapërcyeshëm. Zëvendëspresidenti amerikan JD Vance deklaroi se propozimet iraniane nuk përmbushin vijat e kuqe të vendosura nga SHBA.
Demonstrim force ushtarake
Irani po demonstron fuqinë e tij ushtarake, duke dërguar mesazhin se ka kapacitetin të ndërpresë tregtinë globale të naftës dhe të godasë interesat amerikane në Lindjen e Mesme.
Njësi detare të Gardës Revolucionare janë dislokuar në Ngushticën e Hormuzit, rrugë strategjike ku kalon rreth një e pesta e furnizimit global me naftë. Media shtetërore iraniane transmetoi pamje të lëshimit të raketave cruise nga automjete bregdetare dhe nga mjete detare.
Një anije luftarake ruse mbërriti në Ngushticën e Hormuzit dhe u ankorua në portin iranian Bandar Abbas përpara një stërvitjeje të përbashkët të planifikuar me Rusinë. Ushtrimet pritet të zhvillohen pranë aeroplanmbajtëses amerikane USS Abraham Lincoln, që ndodhet në ujërat pranë Omanit.
Udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, paralajmëroi se më i rrezikshëm se një anije luftarake amerikane është arma që mund ta fundosë atë, duke rritur retorikën përballë tensioneve.
Irani disponon rreth 2.000 raketa balistike me rreze të mesme që mund të arrijnë Izraelin, si dhe një arsenal të konsiderueshëm raketash me rreze të shkurtër që mund të godasin baza amerikane në Gjirin Persik dhe anije në Ngushticën e Hormuzit.
Forcimi i objekteve bërthamore
Imazhe satelitore të analizuara nga Instituti për Shkencë dhe Siguri Ndërkombëtare me seli në Uashington tregojnë se Irani po përforcon hyrjet e tuneleve në kompleksin bërthamor të Isfahanit, ku besohet se ruhej një pjesë e madhe e uraniumit të pasuruar. Zona kishte pësuar dëmtime nga sulmet e mëparshme amerikane dhe izraelite.
Po ashtu, po kryhen punime në një kompleks të thellë nëntokësor tunelesh të njohur si “Pickaxe”. Sipas zyrtarëve perëndimorë, këto tunele janë zhvilluar prej vitesh dhe dyshohet se mund të shërbejnë për aktivitete bërthamore të padeklaruara, përfshirë pasurimin e uraniumit.
Imazhet tregojnë lëvizje automjetesh të rënda, kamionë dhe vinça që vendosin beton, gurë dhe dhe në hyrjet e tuneleve. Sipas institutit, këto masa synojnë të pengojnë sulme ajrore dhe të vështirësojnë çdo operacion tokësor për sekuestrimin ose shkatërrimin e materialeve bërthamore.
Gjithashtu, është konstatuar ndërtimi i një strukture mbrojtëse prej betoni mbi një ndërtesë në objektin ushtarak të Parchinit, zonë që më parë ishte goditur nga Izraeli në vitin 2024.
Zhvillimet tregojnë se ndërsa diplomacia mbetet e hapur, përgatitjet ushtarake nga të dyja palët po intensifikohen, duke e bërë situatën në rajon gjithnjë e më të tensionuar.
Teherani ka rreth 2,000 raketa balistike me rreze të mesme veprimi që mund të arrijnë deri në Izrael. Ai gjithashtu ka rezerva të konsiderueshme raketash me rreze të shkurtër veprimi të afta të arrijnë bazat amerikane në Gjirin Persik dhe anijet në Ngushticën e Hormuzit, së bashku me rezerva të konsiderueshme raketash kundër anijeve.
Imazhi: Vantor/Handout nëpërmjet REUTERS
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd