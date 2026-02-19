Irani njoftoi se do të lëshojë raketa sot në stërvitjet detare me Rusinë

Teherani lëshoi NOTAM mes tensioneve të larta me SHBA-në, e cila ka vendosur një forcë të madhe ushtarake në rajon
Irani ka lëshuar një njoftim ajror (NOTAM) për lëshime të planifikuara raketash në zona të jugut të vendit, mes orës 04:30 dhe Shqipërisë, sipas një njoftimi të Administratës Federale Amerikane të Aviacionit (FAA), citon noa.al.
Teherani zhvilloi stërvitje detare më 16 shkurt në Ngushticën e Hormuzit dhe ka planifikuar ushtrime të përbashkëta detare me Rusinë për të enjten në Detin e Omanit dhe në pjesën veriore të Oqeanit Indian. Për këtë arsye është lëshuar edhe NOTAM-i për paralajmërimin e trafikut ajror.
Njoftimi vjen në një moment tensionesh të shtuara me Shtetet e Bashkuara, të cilat kanë dislokuar një forcë të madhe ushtarake pranë Iranit. Zëvendëspresidenti amerikan, JD Vance, deklaroi se Uashingtoni po shqyrton nëse do të vazhdojë dialogun me Teheranin apo do të kalojë në alternativa të tjera.
Foto: Një raketë qëllohet gjatë një stërvitjeje në Iranin jugor / IRGC / WANA (Agjencia e Lajmeve të Azisë Perëndimore) / Handout via REUTERS
