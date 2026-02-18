Horoskopi i Paolo Fox për sot, e enjte 19 shkurt 2026

Dashuria, puna, mirëqenia, fati: çfarë thonë yjet sipas astrologut më të njohur të televizionit italian
Horoskopi i Paolo Fox për këtë të enjte 19 shkurt. Astrologu më i famshëm i televizionit italian jep çdo ditë zodiakun për të lindurit nën shenjat e ujit, ajrit, tokës dhe zjarrit.
Dashi (21 mars – 19 prill)
Do të ndieni brenda jush një energji të veçantë që ju shtyn të zgjidhni çështje të mbetura pezull. Në punë është e rëndësishme të ruani qetësinë: dikush mund t’ju vërë në provë, por me vendosmërinë tuaj do të arrini të imponoheni. Në dashuri ka nevojë për qartësi; nëse diçka nuk ju bind, është më mirë ta përballoni me sinqeritet sesa të lini vend për dyshime. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj pushimit: po vraponi shumë dhe trupi ka nevojë për ekuilibër.
Demi (20 prill – 20 maj)
Dita ju fton në reflektim, veçanërisht në fushën profesionale. Mund të ndiheni pak të ngadalësuar, por sipas Paolo Fox kjo është vetëm një fazë e dobishme për të riorganizuar idetë. Në punë është mirë të përqendroheni te konkretja dhe të shmangni diskutimet e panevojshme. Në dashuri klima është më e qetë: ata që janë në një lidhje të qëndrueshme do të ndiejnë një bashkëpunim të ripërtërirë, ndërsa beqarët duhet të hapen me më shumë besim. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos u rëndoni me tensione që nuk ju përkasin.
Binjakët (21 maj – 21 qershor)
Do të ndieni një dëshirë të fortë për ndryshim. Në punë shfaqen kontakte interesante ose strategji të reja që duhen vlerësuar me kujdes. Është momenti për të guxuar me inteligjencë. Në dashuri mund të kërkoni më shumë lehtësi; dialogu do të jetë thelbësor për të shmangur keqkuptimet. Shëndeti është i mirë, por kujdes nga stresi mendor; bëni pushime rigjeneruese për të mos mbingarkuar mendjen.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)
Emocionet do të jenë protagoniste dhe do t’ju bëjnë më të ndjeshëm. Në punë kërkohet durim: disa situata nuk zhbllokohen me shpejtësinë që dëshironi, por këmbëngulja do të japë rezultat. Në dashuri përpiquni të mos mbylleni në vetvete; ndarja e ndjenjave do t’ju ndihmojë të forconi lidhjen. Shëndeti është i qëndrueshëm, edhe pse gjatë ditës mund të ndjeni pak lodhje.
Luani (23 korrik – 23 gusht)
Do të keni dëshirë të dalloheni dhe të tregoni vlerën tuaj. Në fushën profesionale mund të vijnë konfirmime ose përgjegjësi të reja që do t’ju motivojnë. Në dashuri duhet të gjeni ekuilibrin mes krenarisë dhe gatishmërisë për kompromis; dëgjimi i tjetrit do të bëjë diferencën. Shëndeti është i mirë, por shmangni tepricat dhe menaxhoni energjitë me maturi.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator)
Saktësia do të jetë aleatja juaj kryesore. Në punë do të arrini të sistemoni çështje praktike që ju kanë shqetësuar javët e fundit. Në dashuri ka nevojë për më shumë spontanitet: mos analizoni çdo fjalë, lini hapësirë edhe për zemrën. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj ushqimit dhe ritmeve të përditshme; rregullsia do t’ju ndihmojë të ndiheni më të qetë dhe më në formë.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor)
Do të jetë një ditë që ju fton të kërkoni harmoni. Në punë mund të gjendeni në rolin e ndërmjetësit mes qëndrimeve të ndryshme, por diplomacia juaj do të jetë vendimtare. Në dashuri ndjehet një klimë më e lehtë, sidomos nëse keni kaluar keqkuptime të fundit. Shëndeti është në përmirësim; astrologu këshillon t’i kushtoni kohë mirëqenies së brendshme, jo vetëm asaj fizike.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)
Do të ndieni një intensitet të veçantë që ju shtyn të merrni vendime të rëndësishme. Në punë është momenti të hiqni dorë nga ajo që nuk funksionon dhe të përqendroheni te objektivat konkrete. Në dashuri pasioni nuk mungon, por kujdes nga xhelozia apo reagimet impulsive. Shëndeti është i qëndrueshëm, megjithëse pak nervozizëm mund të ndikojë në ekuilibrin tuaj.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)
Dëshira për liri dhe risi do të jetë e fortë. Në aspektin profesional mund të vlerësoni bashkëpunime të reja ose drejtime të ndryshme nga e kaluara. Në dashuri përpiquni të mos premtoni më shumë sesa mund të realizoni; sinqeriteti do të jetë çelësi. Shëndeti është i mirë, por mos neglizhoni aktivitetin fizik për të çliruar tensionin e grumbulluar.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)
Vendosmëria ju shoqëron dhe ju lejon të përballoni çështje pune me ndjenjë të lartë përgjegjësie. Është një ditë e përshtatshme për të bërë zgjedhje konkrete dhe për të planifikuar me largpamësi. Në dashuri mund të dukeni pak të distancuar; përpiquni të tregoni edhe anën tuaj më të butë. Shëndeti kërkon kujdes ndaj shpinës ose nyjeve, duke shmangur sforcimet e tepërta.
Ujori (20 janar – 19 shkurt)
Do të keni ide të shkëlqyera dhe dëshirë për t’i ndarë me të tjerët. Në punë është momenti i duhur për të propozuar zgjidhje inovative ose për t’i dhënë hapësirë krijimtarisë. Në dashuri kërkoni stabilitet pa hequr dorë nga pavarësia juaj; një dialog i hapur do t’ju ndihmojë të gjeni balancën e duhur. Shëndeti është i mirë, por shmangni përfshirjen në shumë gjëra njëkohësisht.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars)
Ndjeshmëria do të jetë e theksuar dhe do t’ju bëjë veçanërisht intuitivë. Në punë besojuni perceptimeve tuaja, por mos lini pas dore detajet praktike. Në dashuri mund të përjetoni momente ëmbëlsie dhe mirëkuptimi më të thellë. Shëndeti në përgjithësi është pozitiv, por këshillohet të pushoni më shumë për të rikuperuar energjitë. /noa.al
