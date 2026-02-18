Disfatë e Interit në Norvegji, zikaltrit rrezikojnë eliminimin nga Champions-i

Interi është shtangur në ndeshjen e parë të fazës play-off në Champions, duke u mposhtur 3-1 në Norvegji nga debutuesit e këtij viti të Bodo/Glimt.
Pavarësisht shqetësimeve të Interit për gjendjen e fushës, sfida u zhvillua normalisht me Bodo/Glimt që mori avantazhin në minutën e 20-të me golin e Sondre. Por ky avantazh i norvegjezëve zgjati vetëm 10 minuta, pasi Interi barazoi shifrat në 1-1 me Pio Esposito.
Gjërat nuk ndryshuan deri në fundin e 45-minutëshit të parë, me skuadrat që shkuan në pushimin e ndeshjes me barazimin 1-1.
Në pjesën e dytë, norvegjezët e ndëshkuan sërish Interin, teksa morën avantazhin në 2-1 me golin e Hauge. Telashet për zikaltrit u shtuan 3 minuta më vonë, pasi Bodo/Glimt shënoi edhe golin e tretë me Hogh, duke e çuar rezultatin në 3-1.
Pas një jave, zikaltrit do të kërkojnë përmbysjen e madhe në “San Siro”.
