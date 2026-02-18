Burrat si burim stresi: Pse gratë shpesh ndiejnë më shumë presion nga burrat e tyre sesa nga fëmijët e tyre?

Bashkëshortët si burim stresi: Pse gratë shpesh ndihen më të ngarkuara nga partnerët sesa nga fëmijët?
Studime të ndryshme tregojnë se pabarazia në ndarjen e përgjegjësive shtëpiake dhe në rritjen e fëmijëve rëndon kryesisht mbi gratë, duke ndikuar jo vetëm në mirëqenien e tyre emocionale, por edhe në shëndetin fizik.
Jeta familjare shpesh paraqitet si një bashkëpunim i barabartë mes dy partnerëve. Megjithatë, për shumë gra realiteti i përditshëm është ndryshe. Ato raportojnë se burimi kryesor i stresit në jetën e tyre nuk janë fëmijët, por vetë bashkëshorti. Kombinimi i detyrimeve në shtëpi, përgjegjësive për rritjen e fëmijëve dhe mungesa e një ndihme të barabartë nga partneri krijon një ndjesi të vazhdueshme presioni.
Barrë e dyfishtë përgjegjësish
Një studim i realizuar nga Today me mbi 7.000 nëna tregoi se niveli mesatar i stresit që ato përjetonin ishte 8,5 nga 10. Pothuajse 46% e grave deklaruan se bashkëshortët u shkaktonin më shumë stres sesa fëmijët e tyre. Arsyeja kryesore ishte ndarja e pabarabartë e detyrave familjare dhe shtëpiake. Shumica e grave ndihen se mbajnë pjesën më të madhe të barrës për kujdesin ndaj fëmijëve dhe organizimin e shtëpisë, ndërkohë që janë të angazhuara edhe profesionalisht jashtë shtëpisë.
Ky realitet krijon një “rol të dyfishtë”: punonjëse dhe njëkohësisht menaxhere e plotë e jetës familjare. Kur ndihma nga partneri është e kufizuar ose e paqëndrueshme, ndjenja e lodhjes dhe e mbingarkesës bëhet edhe më e theksuar.
Pasojat në shëndet
Presioni psikologjik që lind nga kjo pabarazi nuk mbetet vetëm në nivel emocional. Ai ka ndikim të drejtpërdrejtë në shëndetin e grave. Një studim i Universitetit të Padovës zbuloi se burrat kanë tendencë të mbështeten më shumë tek bashkëshortet për kujdes dhe përkrahje. Kur një burrë humbet bashkëshorten, shëndeti i tij shpesh përkeqësohet.
Në të kundërt, gratë që humbasin bashkëshortin në shumë raste raportojnë përmirësim të gjendjes shëndetësore dhe ulje të nivelit të stresit. Ky rezultat sugjeron se për shumë gra marrëdhënia martesore, në kushtet e pabarazisë, mund të funksionojë si një barrë shtesë.
Modelet tradicionale të roleve brenda familjes vazhdojnë të ndikojnë në mënyrën si shpërndahen përgjegjësitë. Edhe pse shoqëria ka bërë hapa drejt barazisë gjinore, në praktikë shumë gra ndihen ende të vetme në menaxhimin e përditshmërisë.
Ndryshimi kërkon dialog të hapur dhe ndërgjegjësim. Njohja e problemit është hapi i parë drejt një ndarjeje më të drejtë të detyrimeve dhe drejt një jete familjare me më pak stres dhe më shumë barazi.
Çfarë duhet të dini për studimin e kruer dhe sondazhin mbështetës
Studimi i hollësishëm ka treguar se bashkëshortët mund të jenë një burim i rëndësishëm stresi për gratë, ndonjëherë edhe më shumë sesa vetë fëmijët. Një sondazh i realizuar nga Today duke nisur nga viti 2013 me mbi 7.000 nëna zbuloi se niveli mesatar i stresit ishte 8,5 nga 10. Rreth 46% e grave deklaruan se bashkëshortët u shkaktonin më shumë stres sesa fëmijët. Faktorët kryesorë përfshinin mungesën e ndihmës nga partneri në rritjen e fëmijëve dhe në punët e shtëpisë, gjë që i bënte shumë gra të ndiheshin të mbingarkuara nga përgjegjësitë e dyfishta të punës dhe jetës familjare.
Studime të tjera, si ato nga Universiteti i Padovës, sugjerojnë se kjo pabarazi në stres mund të ketë pasoja afatgjata në shëndet. Kur burrat humbasin bashkëshortet, shëndeti i tyre shpesh përkeqësohet. Në të kundërt, gratë e veja shpesh raportojnë përmirësim të shëndetit dhe ulje të stresit, çka thekson pabarazinë në nivelin e varësisë dhe mbështetjes mes partnerëve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd