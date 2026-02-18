Qiratë në Tiranë bëhen të papërballueshme, rritje deri në 40%

Strehimi në Tiranë po kthehet në sfidë për mijëra qytetarë. Çmimet e apartamenteve janë rritur me ritme të shpejta, duke e bërë të vështirë për të rinjtë dhe familjet që zhvendosen në kryeqytet të gjejnë strehim të përballueshëm.
Sipas të dhënave të Instituti i Statistikave, në muajin janar qiratë shënuan nivelin më të lartë të inflacionit në vend, me rritje prej 8.5%. Ndërkohë, çmimet e tregut në zonat urbane të Tiranës janë rritur me 20% deri në 40%.
Çmimet sipas zonave
Ekspertët tregojnë se sipas vendndodhjes dhe madhësisë së apartamentit:
Në zonat qendrore, qiratë mujore variojnë nga 500 deri në 1,800 euro.
Në periferi, banesat lëshohen për 300 deri në 850 euro në muaj.
Rritja e vazhdueshme e kërkesës pritet të ndikojë edhe më tej çmimet. Familjet me të ardhura të ulëta do të jenë të detyruara të kërkojnë strehim në zonat periferike, ndërsa pjesa qendrore e qytetit mund të operojë kryesisht me qira ditore për turistët e huaj.
Një fenomen global
Ekspertët theksojnë se trendi i çmimeve të larta të qirave nuk është i përveçëm për Tiranë. Situata është e ngjashme edhe në qytete si Lisbonë, Berlin, Madrid, Dublin, Amsterdam dhe Pragë, ku strehimi urban ka pësuar rritje të konsiderueshme krahasuar me kostot e jetesës.
Rritja e çmimeve në kryeqytet mbetet një nga shqetësimet kryesore të qytetarëve, duke bërë që qeveria dhe institucionet e tjera të shqyrtojnë masat për të mbështetur grupet më të prekura dhe për të ndaluar spekulimet në tregun e qirave.
