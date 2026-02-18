Gramshi mbushi 66 vjeç

Gramshi, 18 Shkurt 2026 – Sot qyteti i Gramshit festoi 66-vjetorin e themelimit të tij si qytet, një moment simbolik që nënvizon historinë, traditat dhe rrugëtimin drejt zhvillimit të komunitetit lokal.
Në ceremoninë festive të organizuar nga Bashkia e Gramshit ishin të pranishëm deputeti i Partisë Socialiste, Arbjan Mazniku, kryetari i bashkisë, Besjan Ajazi, drejtues të pushtetit vendor, si dhe qytetarë nga të gjitha moshat.
“Sot, në 66-vjetorin e titullimit si qytet, Gramshi feston historinë, njerëzit dhe përkushtimin e komunitetit për zhvillim. Ky përvjetor nuk është thjesht një datë, por dëshmi e forcës së komunitetit, dashurisë për vendin dhe përkushtimit për ta bërë Gramshin çdo ditë më të zhvilluar dhe më pranë standardeve që meritojnë qytetarët e tij”, deklaroi deputeti Mazniku.
Një qytet me histori të pasur dhe tradita të veçanta
Gramshi u themelua si qytet më 18 Shkurt 1960 dhe ka kaluar periudha të ndryshme zhvillimi dhe sfidash, duke ruajtur gjithmonë një karakter unik dhe të pasur me histori dhe kulturë. Një pjesë e rëndësishme e historisë së qytetit lidhet me uzinën mekanike të prodhimit të armëve të Çekinit, ku punonjësit e saj lanë një trashëgimi të çmuar industriale dhe kulturore.
Turizmi dhe atraksionet natyrore
Gramshi ofron një gamë të gjerë destinacionesh turistike që mund të zhvillohen për të fuqizuar ekonominë lokale. Disa nga atraksionet më të njohura përfshijnë:
Shpella e Kabashit
Liqeni i Dushkut
Kalaja e Tervolit
Liqeni i Banjës
Grabova dhe kanionet e Holtës
Ujëvara e Sotirës
Kalaja e Tunjës
Këto vende turistike, të pasura me natyrë dhe histori, kanë potencial të madh për të zhvilluar turizmin lokal, duke sjellë të ardhura dhe fuqizim ekonomik sidomos për familjet në zonat rurale.
Një qytet që vazhdon të rritet
Festimi i 66-vjetorit është një mundësi për Gramshin të reflektojë mbi të kaluarën dhe të planifikojë të ardhmen. Me përkushtimin e qytetarëve, investimet lokale dhe potencialin turistik, Gramshi synon të konsolidojë zhvillimin ekonomik, kulturor dhe social, duke u bërë një model për qytetet e vogla në Shqipëri.
