“Daulle lufte” bien mbi Iranin: Si po përgatitet terreni nga Trump dhe Netanyahu

Zhvillime të reja po shënohen rreth Iranit, ndërsa informacionet për një konflikt të mundshëm në rajon shtohen nga dita në ditë.
Shtetet e Bashkuara kanë “shumë arsye” për të justifikuar një sulm ndaj Iranit, por Teherani do të bënte mirë të arrinte një marrëveshje për të shmangur përplasjen, deklaroi zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, duke shtuar se në bisedimet me Iranin është shënuar vetëm përparim i kufizuar.
Në të njëjtën kohë, sipas medias izraelite Ynet, Benjamin Netanyahu ka urdhëruar institucionet përkatëse të përgatiten për luftë. Në konsultime të fundit nën drejtimin e tij, është vlerësuar si skenar pune që Irani mund të lëshojë raketa drejt Izraelit, edhe nëse Forcat e Mbrojtjes së Izraelit nuk përfshihen drejtpërdrejt në një sulm amerikan.
Për këtë arsye, shërbimet e emergjencës dhe Komanda e Frontit të Brendshëm janë urdhëruar të përgatiten për konflikt, ndërsa disa agjenci sigurie ndodhen në nivelin më të lartë të alarmit mbrojtës. Gjithashtu, mbledhja e Këshillit të Sigurisë është shtyrë nga e enjtja në të dielën, me qëllim shmangien e ndonjë keqllogaritjeje nga ana e Iranit që mund të çonte në një goditje parandaluese përpara se SHBA dhe Izraeli të marrin vendim përfundimtar.
Zyrtarë izraelitë vlerësojnë se Donald Trump mund të nisë “së shpejti” një sulm të gjerë ushtarak ndaj Iranit, pasi Teherani nuk ka përmbushur kërkesat amerikane në negociata. Një burim diplomatik i tha Al Jazeera se “durimi amerikan ndaj vonesave iraniane mund të shterojë më shpejt nga sa mendon Teherani”.
“Afër një lufte të madhe në Lindjen e Mesme”
Sipas një raportimi të Axios, administrata Trump është më afër një lufte të madhe në Lindjen e Mesme nga sa e kuptojnë shumica e amerikanëve, dhe një konflikt i tillë mund të nisë shumë shpejt.
Një sulm amerikan ndaj Iranit ka gjasa të jetë një fushatë masive që do të zgjasë me javë, më shumë si një luftë e plotë sesa si operacioni i kufizuar i muajit të kaluar në Venezuelë. Burimet theksojnë se, nëse ky skenar realizohet, do të bëhet fjalë për një operacion të përbashkët SHBA–Izrael, me shtrirje shumë më të gjerë dhe pasoja më të thella për regjimin e Teheranit, krahasuar me konfliktin 12-ditor të qershorit të kaluar.
Një luftë e kësaj shkalle do të kishte ndikim të madh në të gjithë rajonin dhe pasoja të rëndësishme për vitet e mbetura të presidencës Trump. Aktualisht, sipas raportimeve, ka shumë pak debat publik në SHBA lidhur me mundësinë e një ndërhyrjeje ushtarake në Lindjen e Mesme.
“Irani po përgatitet për luftë”
Sipas Wall Street Journal, udhëheqja iraniane synon arritjen e një marrëveshjeje bërthamore me SHBA, por njëkohësisht po përgatitet për luftë në rast se negociatat dështojnë.
Teherani po rrit gatishmërinë ushtarake, po përcakton zinxhirin e vendimmarrjes në rast krize, po forcon mbrojtjen e objekteve bërthamore dhe po ashpërson kontrollin ndaj opozitës së brendshme.
Analisti për Iranin dhe sigurinë në Lindjen e Mesme, Farzan Sabet, deklaroi se vendi përballet me kërcënimin më të madh ushtarak që nga viti 1988, kur përfundoi lufta me Irakun. Sipas tij, Irani po përgatitet për sulme me qëllim shmangien e goditjes ndaj udhëheqjes dhe mbrojtjen e infrastrukturës bërthamore.
Së fundmi, Garda Revolucionare njoftoi planet për rikthimin e të ashtuquajturës “mbrojtje mozaik”, një strategji që u jep komandantëve lokalë autonomi për të marrë vendime operative. Kjo taktikë synon ta bëjë strukturën shtetërore më të qëndrueshme ndaj sulmeve të jashtme dhe të shmangë paralizimin e komandës qendrore në rast lufte.
Foto: AP
