‘Situata mund të ndryshojë shpejt’! Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë paralajmëron qytetarët për protestën e 20 shkurtit

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka publikuar një njoftim drejtuar qytetarëve amerikanë që ndodhen në Shqipëri, në lidhje me protestën e paralajmëruar nga opozita për t’u zhvilluar të premten, më 20 shkurt, në orën 18:00.
Sipas mesazhit zyrtar, protesta pritet të mbahet pranë godinës së Kryeministrisë, në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, mes Sheshit “Nënë Tereza” dhe Sheshit “Skënderbej”. Ambasada paralajmëron për prani të shtuar të forcave të rendit, mbyllje të mundshme rrugësh dhe ndërprerje të trafikut para dhe gjatë zhvillimit të tubimit.
Thirrje për vigjilencë dhe shmangie të zonës
Në njoftim theksohet se, edhe pse protestat mund të nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë shpejt. Për këtë arsye, qytetarëve amerikanë u rekomandohet të shmangin zonën e protestës, të monitorojnë mediat lokale dhe të ndjekin udhëzimet e autoriteteve shqiptare.
Ambasada nënvizon se protesta mund të zgjerohet në blloqet dhe ndërtesat qeveritare përreth, duke sjellë devijime apo bllokime të trafikut në qendër të Tiranës.
Masat e rekomanduara
Në mesazhin e saj, Ambasada këshillon qytetarët amerikanë që:
Të shmangin pjesëmarrjen ose praninë në zonën e protestës
Të jenë të vetëdijshëm për mjedisin përreth
Të kufizojnë shpërqendrimet në publik
Të kenë një plan emergjence ose strategji daljeje
Të mbajnë profil të ulët
Protesta e 20 shkurtit është thirrur nga Partia Demokratike e Shqipërisë në kuadër të aksionit të saj opozitar.
Autoritetet shqiptare nuk kanë raportuar deri tani për rrezik konkret, por kanë paralajmëruar masa për garantimin e rendit dhe sigurisë gjatë tubimit.
