Këto shenja tregojnë se po plakesh. Sa prej tyre i dallon te vetja?

Të ulesh për të veshur çorapet, të shohësh rrobat e rinisë tënde që rikthehen sërish në modë apo të pyesësh “kush është ky?” duke ndjekur një ceremoni çmimesh muzikore, janë disa nga sinjalet më të zakonshme se koha po kalon. Sipas një studimi të ri me 5.000 persona mbi 40 vjeç, plakja nuk reflektohet vetëm në pamje, por kryesisht në zakone, prioritete dhe reagime të përditshme.
Studimi zbulon se 39% e të anketuarve preferojnë tashmë një pije të qetë në vend të një daljeje të zhurmshme nate, ndërsa 35% thonë se nuk u interesojnë më trendet e fundit të modës. Një tjetër 34% raportojnë se kanë një dhimbje të vazhdueshme që nuk largohet lehtë. Për 33%, momenti kur kuptuan se nuk janë më të rinj erdhi kur filluan të psherëtijnë sa herë përkulen.
Në listën me 25 shenjat më të zakonshme të “po plakem” përfshihen edhe bisedat me miqtë për dhimbje dhe shqetësime fizike (30%), zgjedhja e ambienteve të qeta në vend të lokaleve të zhurmshme (27%) si dhe zgjimi natyrshëm në orën 6 të mëngjesit pa alarm (12%). Ka edhe elemente më humoristike, si përdorimi i shprehjeve të tipit “në kohën time”, mendimi se muzika e re nuk është aq e mirë sa dikur apo ndjenja e konfuzionit përballë inteligjencës artificiale.
Megjithatë, studimi tregon se mosha nuk shihet vetëm si diçka negative. 36% e pjesëmarrësve deklaruan se kanë adoptuar zakone të reja për të qëndruar të rinj dhe aktivë. Mes tyre janë marrja e vitaminave, zgjedhja e ushqimeve më të shëndetshme (19%) dhe rritja e konsumit të proteinave (17%). Po ashtu, 60% thonë se me kalimin e viteve janë bërë më të ndërgjegjshëm për shëndetin dhe ushqimin.
Studimi u realizua për llogari të American Pistachio Growers, në bashkëpunim me aktorin John Thomson, i cili në moshën 56-vjeçare inkurajon njerëzit e moshës së mesme ta shohin plakjen me sy pozitiv. Sipas tij, plakja është e pashmangshme, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të shijosh jetën në maksimum. Ai thekson rëndësinë e pranimit të përvojës, trajtimit me humor të ndryshimeve dhe bërjes së rregullimeve të vogla, por domethënëse, në përditshmëri.
Ndryshimi i prioriteteve shihet edhe në stilin e jetesës. Shumë pjesëmarrës thanë se me kalimin e viteve i japin më shumë rëndësi rehatisë sesa modës (39%), ndërsa rritet edhe interesi për aktivitete si kopshtaria apo punët e vogla në shtëpi (19%).
Pavarësisht shenjave të kohës, vetëm 36% e të anketuarve deklaruan se ndihen vërtet “të moshuar”. Përkundrazi, 27% thanë se ndihen më rehat me veten tani sesa kur ishin më të rinj, ndërsa 18% e personave mbi 30 vjeç deklarojnë se janë më të kënaqur me jetën krahasuar me dekadën e mëparshme.
Dietologu televiziv Rob Hobson thekson se mosha nuk do të thotë ngadalësim, por zgjedhje më të zgjuara. Ai nënvizon se zakone të thjeshta, si konsumimi i ushqimeve të pasura me lëndë ushqyese, aktiviteti fizik dhe gjumi cilësor, mund të ndihmojnë që një person të ndihet i ri për më gjatë.
Në të njëjtën linjë, Suzanne Devereux-McKinstry, përfaqësuese e një organizate jofitimprurëse, thekson se mosha nuk sjell vetëm kufizime, por edhe mundësi. Sipas saj, kjo është periudha ideale për të zbuluar interesa të reja, për t’i dhënë përparësi mirëqenies dhe për të shijuar vetëbesimin që vjen me përvojën.
Lista e plotë me 25 shenjat e “po plakem” tregon se plakja nuk është një moment i vetëm, por një proces gradual me ndryshime të vogla që shumë njerëz i pranojnë me buzëqeshje.
Shenjat më të zakonshme:
Flet me miqtë për dhimbje dhe shqetësime. Psherëtin kur përkulesh. Preferon ambiente të qeta në vend të atyre të zhurmshme. Zgjedh një pije të qetë në vend të një daljeje nate. Fle më herët në mbrëmje. Nuk interesohesh për trendet e fundit të modës. Mendon se muzika e re nuk është aq e mirë sa dikur. Ke një dhimbje të vazhdueshme që nuk kalon. Përdor shprehje si “në kohën time”. Ulesh për të veshur çorapet. Kujdesesh më pak për pamjen e jashtme. Heq këpucët sapo hyn në shtëpi dhe pantoflat janë të domosdoshme. Vëren që rrobat e rinisë janë sërish në modë. Fillon biseda me “Të kujtohet kur…?”. Lexon menunë duke zgjatur krahun. Flet me vete. Ankohesh për politikën. Ndihesh më i sigurt në vetvete. Zgjohesh natyrshëm në orën 6 të mëngjesit. Pyes “kush është ky?” kur sheh ceremoni muzikore. Pret me padurim të merresh me kopshtari. Ndihesh i hutuar nga inteligjenca artificiale. Dëgjon radio ose podcast në vend të muzikës në klube. Entuziazmohesh për pajisje të reja shtëpiake. Kontrollon parashikimin e motit çdo orë.
