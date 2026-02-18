Kryetari i Bashkisë së Nju Jorkut, Zoran Mamdani, paralajmëroi se nëse shteti i Nju Jorkut nuk pranon të rrisë taksat për të pasurit, ai do të ndërmarrë masa alternative, të cilat mund të prekin drejtpërdrejt shtresën e mesme të qytetit.
Gjatë një konference për shtyp të martën, Mamdani paraqiti dy opsione për të mbuluar një deficit prej 5,4 miliardë dollarësh, që sipas tij është trashëguar nga administrata e mëparshme.
Në përpjekje për të balancuar buxhetin paraprak prej 127 miliardë dollarësh, ai shpjegoi dy rrugë të mundshme:
Opsioni i preferuar: Bashkëpunim me guvernatoren e shtetit të Nju Jorkut, Kathy Hochul, për të rritur taksat ndaj individëve me të ardhura të larta dhe bizneseve. Kjo ka qenë një nga premtimet kryesore të fushatës së Mamdanit. Megjithatë, guvernatorja ka shprehur hezitim për një rritje të tillë të taksave.
Opsioni i dytë, i cilësuar si i dhimbshëm: Nëse autoritetet shtetërore në Albany refuzojnë të rrisin taksën mbi të ardhurat ose taksat e korporatave, bashkia do të ndërhyjë me masa të tjera. Plani parashikon rritjen e taksës mbi pronën për banorët e qytetit me 9,5%, si dhe përdorimin e fondeve nga rezervat emergjente të qytetit.
Mamdani theksoi se kjo do të ishte një masë e fundit dhe e padëshiruar. Ai pranoi se një rritje e tillë e taksës mbi pronën do të prekte në mënyrë të konsiderueshme shtresën e mesme dhe familjet me të ardhura të zakonshme, përveç sektorit financiar dhe bizneseve të mëdha.
Administrata e tij nuk ka dhënë ende detaje të plota se cilat kategori të të ardhurave do të ndikohen më shumë dhe cili do të jetë efekti konkret për familjet e qytetit.
Sipas raportimeve të Business Insider që citon noa.al, Mamdani mbetet në negociata me autoritetet shtetërore për të shmangur këtë skenar, por ka bërë të qartë se në mungesë të një marrëveshjeje, rritja e taksës mbi pronën do të jetë alternativa e zgjedhur.
