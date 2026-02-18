Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Punime në Rruga Elbasan–Qafë Thanë, qarkullimi me një sens deri më 20 shkurt
Transmetuar më 18-02-2026, 21:21

Autoriteti Rrugor Shqiptar (ARRSH) ka njoftuar se në aksin Rruga Elbasan–Qafë Thanë po zhvillohen punime në kuadër të projektit “Zgjerimi i rrugës Elbasan–Qafë Thanë, Faza II”.

Sipas njoftimit zyrtar, në zonën e Mirakës kanë nisur punimet për shtrimin me binder, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës dhe lehtësimin e qarkullimit të mjeteve në këtë segment të rëndësishëm rrugor.

Qarkullimi i pjesshëm deri më 20 shkurt

ARRSH bën me dije se punimet do të zgjasin deri më 20 shkurt, ndërsa gjatë kësaj periudhe qarkullimi i mjeteve do të kryhet me një sens lëvizjeje.

Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kalimit në këtë segment, si dhe kërkojnë mirëkuptimin e banorëve të zonës për shqetësimet e përkohshme që mund të shkaktohen nga ndërhyrjet në rrugë.

