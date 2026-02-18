Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Përplaset për vdekje këmbësori në autostradën Lushnje-Fier
Transmetuar më 18-02-2026, 19:52

LUSHNJË – Një aksident me pasojë vdekjeje është regjistruar mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Autostrada Fier–Lushnjë.

Sipas informacionit paraprak, rreth orës 19:25, shtetasi G. Sh., 52 vjeç, duke drejtuar automjetin e tij, ka përplasur këmbësorin S. M., rreth 70 vjeç. Si pasojë e përplasjes, i moshuari ka ndërruar jetë në vendngjarje.

Drejtuesi i mjetit, shtetasi G. Sh., u shoqërua në Komisariat për veprime të mëtejshme.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

