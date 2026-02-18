Bebe Rexha rrëfen emocionet në “The Jennifer Hudson Show”: Kam realizuar gjithçka në jetë, përveç dashurisë

Këngëtarja shqiptaro-amerikane Bebe Rexha ka ndarë një nga rrëfimet më personale të karrierës së saj gjatë një interviste në emisionin e njohur amerikan “The Jennifer Hudson Show”.
Artistja foli për rrugëtimin e saj në industrinë muzikore, sfidat e fillimit dhe projektet e reja, përfshirë albumin e shumëpritur “Dirty Blonde”, i cili pritet të shënojë një kapitull të ri në karrierën e saj.
Mesazhi në derën e dhomës që parashikoi suksesin
Gjatë bisedës në studio, Rexha tregoi një histori nga adoleshenca e saj në New York City. Ajo kujtoi se, kur ishte ende e panjohur dhe ëndërronte një karrierë ndërkombëtare, kishte shkruar në derën e dhomës së saj një mesazh motivues për veten.
“Kam shkruar se një ditë do të bëhesha një superyll dhe do të kompozoja hite ndërkombëtare”, tregoi ajo me emocion, duke shtuar se besimi dhe përkushtimi i vazhdueshëm e ndihmuan të kthejë ëndrrat në realitet.
Moderatorja e emisionit, fituesja e çmimit Oscar Jennifer Hudson, e përgëzoi për këmbënguljen dhe e cilësoi historinë e saj si frymëzuese për të rinjtë që ndjekin ëndrrat.
“Manifestimet” që u bënë realitet
Rexha shpjegoi se gjatë jetës ka praktikuar atë që ajo e quan “manifestim” – projektimin me bindje të dëshirave për të ardhmen.
Ajo theksoi se shumë nga synimet e saj janë realizuar: nga bashkëpunimet me marka të njohura, te sukseset në toplista ndërkombëtare dhe ftesat në programet më të mëdha televizive amerikane.
“Kam pasur shumë manifestime dhe shumica janë bërë realitet”, tha këngëtarja.
Dëshira që ende pret të realizohet
Megjithatë, pavarësisht arritjeve profesionale, artistja pranoi se ekziston një aspekt i jetës së saj që ende nuk është përmbushur plotësisht.
“Kam realizuar gjithçka që kam dëshiruar në jetë… përveç dashurisë”, u shpreh ajo me sinqeritet.
Moderatorja Hudson e inkurajoi, duke i thënë se për dashurinë ka gjithmonë kohë dhe se ajo mbetet një nga dhuratat më të bukura që vjen në momentin e duhur.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd