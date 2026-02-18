Një kthesë qiellore më 26 Shkurt – A je në mesin e 3 shenjave që preken më fort nga Mërkuri?

Tre shenja që pritet të ndiejnë më fort ndikimin e Mërkurit në prapavijë më 26 shkurt
Më 26 shkurt nis një periudhë astrologjike që pritet të trazojë ekuilibrat e shumë shenjave. Mërkuri hyn në lëvizje të dukshme të kundërt (retrograd) dhe do të qëndrojë në këtë fazë deri më 20 mars. Këtë herë ai kalon nëpër shenjën e ndjeshme dhe intuitive të Peshqve, duke sjellë më shumë emocion sesa logjikë dhe më pak organizim se zakonisht.
Gjatë kësaj kohe, mendimet mund të jenë të shpërqendruara, takimet të ngatërrohen dhe fjalët të mos kuptohen siç janë thënë. Në vend të qartësisë dhe efikasitetit, do të dominojnë intuita dhe nënvetëdija. Për disa shenja kjo periudhë do të jetë thjesht paksa kaotike, ndërsa për të tjera do të kthehet në një provë të vërtetë durimi. Tre shenja në veçanti pritet ta ndiejnë më fort këtë ndikim.
Çfarë është Mërkuri retrograd?
Nga pikëpamja astronomike, Mërkuri nuk ndryshon realisht drejtim dhe nuk lëviz mbrapsht. Është një iluzion optik që krijohet për shkak të pozicionit dhe lëvizjes relative të Tokës dhe Mërkurit. Si planeti më i shpejtë i sistemit diellor, kur afrohet me Tokën dhe kombinohet me rrotullimin e saj, krijohet përshtypja se po lëviz në drejtim të kundërt.
Në astrologji, kjo fazë lidhet shpesh me probleme komunikimi, keqkuptime, prishje teknike dhe vonesa në udhëtime apo projekte.
Këto tre shenja preken më shumë:
Binjakët
Si shenjë e drejtuar nga Mërkuri, Binjakët janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj kësaj faze. Bisedat mund të çojnë në keqkuptime, mesazhet të humbasin ose të interpretohen gabim. Në planin profesional kjo mund të krijojë tensione. Gjatë kësaj periudhe është e rëndësishme të shprehen qartë dhe, kur është e nevojshme, të kërkojnë sqarime – edhe nëse duhet të pyesin dy herë.
Virgjëresha
Të organizuar dhe perfeksionistë, Virgjëreshat zakonisht e ndiejnë fort ndikimin e Mërkurit retrograd. Planet e strukturuara mund të çrregullohen, detajet të anashkalohen dhe proceset të mos funksionojnë si zakonisht. Kjo mund të sjellë irritim, por edhe një mësim të vlefshëm: jo çdo gjë duhet të jetë perfekte për të qenë e suksesshme. Ndonjëherë duhet lëshuar kontrolli dhe besuar më shumë rrjedhës së ngjarjeve.
Peshqit
Këtë herë Peshqit janë në qendër të vëmendjes, pasi Mërkuri retrograd ndodh në shenjën e tyre. Edhe pse zakonisht udhëhiqen nga intuita, gjatë kësaj periudhe mund të ndihen të pasigurt dhe të hutuar. Detyrat e përditshme mund të duken më të lodhshme, ndërsa lista e angazhimeve të krijojë stres në vend të motivimit. Ekziston rreziku që zhgënjimi të shprehet ndaj njerëzve të afërt, ndaj është e këshillueshme të peshojnë me kujdes fjalët dhe reagimet e tyre.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
